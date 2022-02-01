МВД будет повышать сотрудников за вакцинацию от COVID

01 февраля 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Сотрудники МВД будут получать премии за вакцинацию от COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сотрудники МВД, которые прошли вакцинацию от COVID-19, будут поощряться и продвигаться по службе. Соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев. «Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. 1.5. О размере разовых премий. Отсутствие прививок негативно влияет на исполнение служебных обязанностей», — передает РИА «Новости» текст приказа Колокольцева. Подлинность документа агентству подтвердил источник в правоохранительных органах. Наличие прививки также положительно скажется при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19. Кроме того, за вакцинацию сотрудники правоохранительных органов также будут получать дополнительные выходные. Решение о подобных мерах было принято из-за распространения в России нового штамма коронавируса «Омикрон». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники МВД, которые прошли вакцинацию от COVID-19, будут поощряться и продвигаться по службе. Соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев. «Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. 1.5. О размере разовых премий. Отсутствие прививок негативно влияет на исполнение служебных обязанностей», — передает РИА «Новости» текст приказа Колокольцева. Подлинность документа агентству подтвердил источник в правоохранительных органах. Наличие прививки также положительно скажется при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19. Кроме того, за вакцинацию сотрудники правоохранительных органов также будут получать дополнительные выходные. Решение о подобных мерах было принято из-за распространения в России нового штамма коронавируса «Омикрон».