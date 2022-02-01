МВД будет повышать сотрудников за вакцинацию от COVID

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Сотрудники МВД будут получать премии за вакцинацию от COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сотрудники МВД, которые прошли вакцинацию от COVID-19, будут поощряться и продвигаться по службе. Соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

«Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. 1.5. О размере разовых премий. Отсутствие прививок негативно влияет на исполнение служебных обязанностей», — передает РИА «Новости» текст приказа Колокольцева. Подлинность документа агентству подтвердил источник в правоохранительных органах.

Наличие прививки также положительно скажется при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19. Кроме того, за вакцинацию сотрудники правоохранительных органов также будут получать дополнительные выходные. Решение о подобных мерах было принято из-за распространения в России нового штамма коронавируса «Омикрон».

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Сотрудники МВД, которые прошли вакцинацию от COVID-19, будут поощряться и продвигаться по службе. Соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев. «Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. 1.5. О размере разовых премий. Отсутствие прививок негативно влияет на исполнение служебных обязанностей», — передает РИА «Новости» текст приказа Колокольцева. Подлинность документа агентству подтвердил источник в правоохранительных органах. Наличие прививки также положительно скажется при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19. Кроме того, за вакцинацию сотрудники правоохранительных органов также будут получать дополнительные выходные. Решение о подобных мерах было принято из-за распространения в России нового штамма коронавируса «Омикрон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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