01 февраля 2022
31 января 2022

В Ханты-Мансийске автобус врезался в столб

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
По факту аварии прокуратура проводит проверку Фото:

В окружной столице ХМАО, на улице Гагарина, возле Храма Воскресения Христова, рейсовый автобус 2 февраля в 7.40 по местному времени врезался в опору уличного освещения, в ДТП пострадали семь пассажиров. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Ханты-Мансийска.

«Сегодня в 7:40 в дежурную часть УМВД по ХМАО-Югре поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса. Оперативно прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пассажиров. Всего семь пострадавших: шесть были доставлены в ОКБ с травмами разной степени, одному оказана помощь на месте», — говорят в администрации.

По предварительной данным, водитель «МАЗ-206» не справился с управлением из-за чего и врезался в фонарный столб. По факту аварии прокуратура ХМАО начала проверку. «По ее итогам прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», — рассказала старший помощник прокурора ХМАО Инга Филипенко.

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В окружной столице ХМАО, на улице Гагарина, возле Храма Воскресения Христова, рейсовый автобус 2 февраля в 7.40 по местному времени врезался в опору уличного освещения, в ДТП пострадали семь пассажиров. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Ханты-Мансийска. «Сегодня в 7:40 в дежурную часть УМВД по ХМАО-Югре поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса. Оперативно прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пассажиров. Всего семь пострадавших: шесть были доставлены в ОКБ с травмами разной степени, одному оказана помощь на месте», — говорят в администрации. По предварительной данным, водитель «МАЗ-206» не справился с управлением из-за чего и врезался в фонарный столб. По факту аварии прокуратура ХМАО начала проверку. «По ее итогам прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», — рассказала старший помощник прокурора ХМАО Инга Филипенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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