В Ханты-Мансийске автобус врезался в столб

02 февраля 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

По факту аварии прокуратура проводит проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В окружной столице ХМАО, на улице Гагарина, возле Храма Воскресения Христова, рейсовый автобус 2 февраля в 7.40 по местному времени врезался в опору уличного освещения, в ДТП пострадали семь пассажиров. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Ханты-Мансийска. «Сегодня в 7:40 в дежурную часть УМВД по ХМАО-Югре поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса. Оперативно прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пассажиров. Всего семь пострадавших: шесть были доставлены в ОКБ с травмами разной степени, одному оказана помощь на месте», — говорят в администрации. По предварительной данным, водитель «МАЗ-206» не справился с управлением из-за чего и врезался в фонарный столб. По факту аварии прокуратура ХМАО начала проверку. «По ее итогам прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», — рассказала старший помощник прокурора ХМАО Инга Филипенко. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В окружной столице ХМАО, на улице Гагарина, возле Храма Воскресения Христова, рейсовый автобус 2 февраля в 7.40 по местному времени врезался в опору уличного освещения, в ДТП пострадали семь пассажиров. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Ханты-Мансийска. «Сегодня в 7:40 в дежурную часть УМВД по ХМАО-Югре поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса. Оперативно прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пассажиров. Всего семь пострадавших: шесть были доставлены в ОКБ с травмами разной степени, одному оказана помощь на месте», — говорят в администрации. По предварительной данным, водитель «МАЗ-206» не справился с управлением из-за чего и врезался в фонарный столб. По факту аварии прокуратура ХМАО начала проверку. «По ее итогам прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», — рассказала старший помощник прокурора ХМАО Инга Филипенко.