В Свердловской области уволили четырех влиятельных силовиков

По версии следствия, силовики вступались за нарушителей, провозивших слишком тяжелые грузы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области уволены командир роты по сопровождению спецлиц свердловского управления ГИБДД Никита М., временно исполняющий обязанности начальника отделения ГИБДД Сысерти Михаил М. и двое местных офицеров. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«За незаконное покровительство бизнесу уволены Михаил М., Никита М. и еще двое офицеров, принимавших участие в противозаконной деятельности», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что силовики, по версии следствия, позволяли фурам, перевозившим тяжелые грузы, проезжать по дорогам, не рассчитанным для такого веса.

Источник рассказал, что силовиков раскрыли во время спецоперации, которая проходила в конце 2021 года. Впоследствии сотрудники ГИБДД вступились за нарушителей, остановленных на автотрассе.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых за комментарием. «Должностные лица, о которых идет речь, выявлены и изобличены сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Они уже уволены из системы МВД», — сообщил Горелых.