05 февраля 2022
04 февраля 2022

На предприятии Североуральска поезд сбил бригадира

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд с рудой сбил бригадира на предприятии в Североуральске Фото:

В ночь с 5 на 6 февраля на предприятии Севуралбокситруда поезд насмерть сбил бригадира. Об этом URA.RU сообщил знакомый погибшего.

«Поезд по перевозке руды раздавил бригадира. Это произошло ночью, во время смены», — сообщил URA.RU друг погибшего. Комментарий в СУ СК на момент публикации получить не удалось.

«5 февраля 2022 года на железнодорожной станции Красная Шапочка монтер пути СУБРа получил травмы, несовместимые с жизнью. Создана комиссия, которая расследует причины происшествия», — заявила агентству официальный представитель РУСАЛа в УрФО Елена Воронова.

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В ночь с 5 на 6 февраля на предприятии Севуралбокситруда поезд насмерть сбил бригадира. Об этом URA.RU сообщил знакомый погибшего. «Поезд по перевозке руды раздавил бригадира. Это произошло ночью, во время смены», — сообщил URA.RU друг погибшего. Комментарий в СУ СК на момент публикации получить не удалось. «5 февраля 2022 года на железнодорожной станции Красная Шапочка монтер пути СУБРа получил травмы, несовместимые с жизнью. Создана комиссия, которая расследует причины происшествия», — заявила агентству официальный представитель РУСАЛа в УрФО Елена Воронова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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