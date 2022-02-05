На предприятии Североуральска поезд сбил бригадира

Поезд с рудой сбил бригадира на предприятии в Североуральске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь с 5 на 6 февраля на предприятии Севуралбокситруда поезд насмерть сбил бригадира. Об этом URA.RU сообщил знакомый погибшего.

«Поезд по перевозке руды раздавил бригадира. Это произошло ночью, во время смены», — сообщил URA.RU друг погибшего. Комментарий в СУ СК на момент публикации получить не удалось.

«5 февраля 2022 года на железнодорожной станции Красная Шапочка монтер пути СУБРа получил травмы, несовместимые с жизнью. Создана комиссия, которая расследует причины происшествия», — заявила агентству официальный представитель РУСАЛа в УрФО Елена Воронова.