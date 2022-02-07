Депутат Госдумы Александр Ильтяков проверил строительство церкви по поручению курганского губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков осмотрел храм Казанской иконы Божией Матери в Чимеево (Курганская область), построенный на месте сгоревшей церкви. Сделал он это по поручению губернатора региона Вадима Шумкова.

«По поручению главы региона Вадима Шумкова осмотрел строящийся храм Казанской иконы Божией Матери в Казанском Чимеевском мужском монастыре. Строительство храма завершено. Установлены купола, подведены наружные коммуникации водоснабжения, канализации, газоснабжения и электричества. Церковь оснащена теплыми полами, залиты бетонные пола, являющимися подготовкой под укладку керамогранита, выполнена вся внутренняя электропроводка на освещение и электроприводы на окнах для естественной вентиляции», — пишет Александр Ильтяков в telegram-канале.

Депутат отметил, что в храме тепло и светло. Ведутся работы по монтажу декоративных элементов кровли, колокольни и паперти. Новый храм строится по подобию утраченной из-за пожара в 2019 году церкви. Красный кирпич отштукатурят и покрасят в голубой цвет. Первый молебен в храме планируется провести перед Великим постом в марте этого года.

В декабре 2021 года митрополит Курганский и Белозерский Даниил освятил купола с крестами для строящегося каменного храма Казанской иконы Божией Матери в Чимеево. В торжестве приняли участие губернатор Вадим Шумков. Деревянный храм в селе Чимеево сгорел в июле 2019 года. Огонь в храме возник от неисправного кондиционера. Он уничтожил храм и деревянную икону Божьей Матери, от которой остался только оклад. После пожара в Курганской области создали благотворительный фонд «Чимеевская святыня», чтобы собрать средства на восстановление храма.

Завершено строительства храма в селе Чимеево Курганской области, где в 2019 году сгорела деревянная церковь фото: telegram-канал Александра Ильтякова

Александр Ильтяков оценил ход работ в строящемся храме в селе Чимеево Курганской области фото: telegram-канал Александра Ильтякова

Депутат Госдумы Александр Ильтяков проверил, как в строящемся храме Чимеевского мужского монастыря (Курганская область) укладывают теплый пол фото: telegram-канал Александра Ильтякова

В строящемся храме Чимеевского мужского монастыря (Курганская область) проводят внутренние отделочные работы фото: telegram-канал Александра Ильтякова

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