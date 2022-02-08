РБК: кабмин решил судьбу криптовалюты в России

08 февраля 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Подготовить законопроект по регулированию криптовалют Минфин РФ и Центробанк должны к 18 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство РФ утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность владельцев криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных. Подготовить совместный законопроект Минфин и Центробанк должны уже к 18 февраля. «Утверждаю концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», — говорится в протоколе совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко, с которым ознакомился РБК. Содержание документа изданию подтвердил источник в аппарате правительства РФ. Минфин предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки. В ведомстве считают, что это позволит обеспечить надлежащий контроль за такими операциями и поможет устанавливать всех участников. Для операций с криптовалютой клиентам достаточно пройти полную или упрощенную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Отслеживать платежи Минфин предлагает через сервис «Прозрачный блокчейн», который разрабатывает Росфинмониторинг. Ведомство также хочет разрешить иностранным криптобиржам работать в России. Для этого им нужно будет открыть в стране свое представительство. Осуществлять надзор будут Центробанк, Минфин, Росфинмониторинг, ФНС, Минцифры РФ и Генпрокуратура РФ. Ранее Банк России предложил полностью запретить криптовалюту в России. Представители регулятора считают, что она создает существенные угрозы для благосостояния граждан РФ и стабильности финансовой системы. В Минфине заявили, что государство не может себе позволить пойти на такой шаг. По мнению ведомства, в России нужно регулировать, а не запрещать обороты криптовалюты. Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и Минфину прийти к единому мнению по криптовалютам и доложить ему о результатах, отмечает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность владельцев криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных. Подготовить совместный законопроект Минфин и Центробанк должны уже к 18 февраля. «Утверждаю концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», — говорится в протоколе совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко, с которым ознакомился РБК. Содержание документа изданию подтвердил источник в аппарате правительства РФ. Минфин предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки. В ведомстве считают, что это позволит обеспечить надлежащий контроль за такими операциями и поможет устанавливать всех участников. Для операций с криптовалютой клиентам достаточно пройти полную или упрощенную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Отслеживать платежи Минфин предлагает через сервис «Прозрачный блокчейн», который разрабатывает Росфинмониторинг. Ведомство также хочет разрешить иностранным криптобиржам работать в России. Для этого им нужно будет открыть в стране свое представительство. Осуществлять надзор будут Центробанк, Минфин, Росфинмониторинг, ФНС, Минцифры РФ и Генпрокуратура РФ. Ранее Банк России предложил полностью запретить криптовалюту в России. Представители регулятора считают, что она создает существенные угрозы для благосостояния граждан РФ и стабильности финансовой системы. В Минфине заявили, что государство не может себе позволить пойти на такой шаг. По мнению ведомства, в России нужно регулировать, а не запрещать обороты криптовалюты. Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и Минфину прийти к единому мнению по криптовалютам и доложить ему о результатах, отмечает агентство Nation News.