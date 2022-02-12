Сына замглавы МВД РФ задержали за взятку офицеру ФСБ

Сына замглавы МВД Игоря Зубова задержали по делу о взятке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Самаре сотрудниками городского УФСБ был задержан сын замглавы МВД России Игоря Зубова по делу о даче взятки. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

«В результате спецоперации, проведенной вчера сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона „МО ТНП“. Деньги в размере 18 млн рублей передавались за общее покровительство офицеру ФСБ, убедительно сыгравшему роль „оборотня“. В числе задержанных сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова Денис», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержан также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов. С ним оперативники задержали экс-директора ООО «МО НТП» Василия Ермакова.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД России для получения комментариев по данному делу. К моменту публикации материала ответ в редакцию не поступил.