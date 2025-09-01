ЕС заложил основу своего краха

Противоречия между европейскими странами нарастают, а ЕС во многом держится на противостоянии с Россией. При этом президент Владимир Путин готов к переговорам, а американский лидер Дональд Трамп намерен давить на Европу для завершения конфликта на Украине. Когда это произойдет, у европейских стран появится соблазн использовать новое оружие вовсе не против России, а против друг друга, как уже не раз бывало в истории, заявил в интервью URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
— Многие говорят о растущих разногласиях между странами ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял URA.RU, что целому ряду стран не нравится «еэсовский мейнстрим». К этому добавляются и старые обиды. Например, 1 сентября, в 86-ю годовщину начала Второй мировой войны, польский президент Кароль Навроцкий призвал Германию выплатить Варшаве репарации. Чем опасна такая ситуация? Первая и Вторая мировые войны тоже начинались из-за противоречий не где-то там, на периферии, а в центре Европы…
— Безусловно, это важное напоминание, что именно Европа на протяжении длительного времени была очагом военных конфликтов. Многие отвыкли от этого, были впечатлены и дезориентированы тем, что говорилось и писалось об интеграционных успехах Европейского союза.
Даже когда ЕС развивался весьма беспроблемно, процессы в европейских странах происходили на разных скоростях. В сравнительно спокойное и успешное, можно сказать, счастливое для ЕС время, противоречия там были. Сейчас существующие разногласия обостряются, появляются новые.
Что касается слов нового польского президента, Навроцкий отличается крайним национализмом. С приходом к власти он сразу начал делать подобные заявления в адрес Германии, Украины. Впрочем, предыдущие польские лидеры делали похожее. Вообще, несмотря на все успехи, возникновение НАТО, европейские политики пинают Германию после 1945 года при любом удобном случае. Навроцкий лишний раз напомнил о существовании такой традиции.
— В чем кроется причина разногласий в Европе?
— Одна из причин возникновения противоречий заключается в торопливой экспансии ЕС, который сперва включил в себя страны Южной Европы. Потом присоединились государства Центральной Европы — бывшие социалистические страны. Это очень разные государства. С расширением ЕС возникало все больше оснований для противоречий.
— Сейчас «европейское единство» во многом строится на противостоянии России, ЕС активно развивает военно-промышленный комплекс для поставок Киеву. При этом президенту США Дональду Трампу явно не нравится, что европейцы поддерживают Украину в нереализуемых планах и запросах. Что значит его недовольство?
— Трамп недоволен, потому что ему необходимо не только возложить гораздо большее бремя военных расходов на европейские страны. Он недоволен тем, что европейцы сопротивляются реализации его плана в отношении Украины.
Несмотря на действия и заявления Трампа, которые часто вводят в заблуждение, его план состоит все-таки в том, чтобы военный конфликт на Украине закончился.
Он ему мешает не потому, что Трамп — миротворец, и не только потому, что он хочет получить Нобелевскую премию мира. Украина мешает сосредоточить основное внимание, главные ресурсы и силы на противодействии Китаю. Европейцы тоже мешают и раздражают этим Трампа.
— Как американский лидер может повлиять на Макрона, Мерца, Стармера?
— Не исключено, что Трамп будет использовать против них различные средства давления. Одно из них — те самые тарифы, которые он повысил в отношении многих, если не большинства стран. Это тот инструмент, который уже у него есть, которым он пользуется. Есть и другие способы закулисного давления со стороны США, которые мы не видим, но они существуют.
— Получается, сейчас мы имеем такую ситуацию: Трамп намерен давить на ЕС и Украину для завершения конфликта. Президент России Владимир Путин тоже открыт к диалогу, это показал саммит на Аляске. Если конфликт на Украине остановится, европейцы останутся со своими противоречиями, но к ним прибавится их ВПК, выпускающий оружие. Учитывая кризис внутри ЕС, допускаете ли вы, что европейцы в будущем начнут устраивать какие-то локальные конфликты друг с другом?
— В настоящее время такая ситуация представляется практически невозможной, но история показывает, что небывалое все-таки случается.
Сейчас вспышка военных действий в Европе кажется немыслимой, но основания для этого действительно есть. Как мы знаем из истории, прецедентов было более чем достаточно.
— Между какими странами может возникнуть такой конфликт?
— Между Британией и Францией есть «рыбное противоречие» из-за ловли рыбы. Они способны очень быстро перейти к эскалации. Относительно недавно мы это наблюдали. (Спор о квотах на рыбную ловлю стал одной из причин Brexit, после которого Великобритания надеялась проводить более самостоятельную политику. Полностью устранить разногласия не удалось. Осенью 2021 года Франция, недовольная действиями Лондона, даже захватила британское торговое судно. — Прим. ред.)
Еще один недавний пример — официальные представители Нидерландов и Франции спокойно, по-деловому обсуждали возможность расчленения Бельгии. (В апреле 2025 года западные СМИ сообщили, что спикер парламента Нидерландов Мартин Босма во время ужина с послом Франции Франсуа Алабрюном предложил разделить территорию Бельгии между двумя странами. — Прим. ред.)
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.