Число желающих привить своих детей свердловчан выросло на 50%

В Свердловской области 15 тысяч жителей подали заявку на вакцинацию детей. Ранее заместитель губернатора региона Павел Креков сообщал, что за сутки из области поступило 10 тысяч заявок. Прирост желающих составил 50%. Об этом Креков сообщил на онлайн-брифинге, который проходил на официальной странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».
«У нас сегодня уже где-то около 15 тыс. подавших заявки на вакцинацию родителей. Причем сейчас мы не ведем прием заявок, потому что нам нужно удовлетворить те, которые уже отмечены», — сказал вице-губернатор.
В Свердловской области 15 тысяч жителей подали заявку на вакцинацию детей. Ранее заместитель губернатора региона Павел Креков сообщал, что за сутки из области поступило 10 тысяч заявок. Прирост желающих составил 50%. Об этом Креков сообщил на онлайн-брифинге, который проходил на официальной странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «У нас сегодня уже где-то около 15 тыс. подавших заявки на вакцинацию родителей. Причем сейчас мы не ведем прием заявок, потому что нам нужно удовлетворить те, которые уже отмечены», — сказал вице-губернатор. Первая партия вакцины от COVID для подростков «Спутник M» поступила в Свердловскую область в конце января. Всего тогда поступило 2400 доз, которые были распределены по больницам. Первыми в области привились ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге.