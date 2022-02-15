Число желающих привить своих детей свердловчан выросло на 50%

16 февраля 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

На вакцинацию детей от COVID в Свердловской области поступило 15 тысяч заявок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Свердловской области 15 тысяч жителей подали заявку на вакцинацию детей. Ранее заместитель губернатора региона Павел Креков сообщал, что за сутки из области поступило 10 тысяч заявок. Прирост желающих составил 50%. Об этом Креков сообщил на онлайн-брифинге, который проходил на официальной странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «У нас сегодня уже где-то около 15 тыс. подавших заявки на вакцинацию родителей. Причем сейчас мы не ведем прием заявок, потому что нам нужно удовлетворить те, которые уже отмечены», — сказал вице-губернатор. Первая партия вакцины от COVID для подростков «Спутник M» поступила в Свердловскую область в конце января. Всего тогда поступило 2400 доз, которые были распределены по больницам. Первыми в области привились ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области 15 тысяч жителей подали заявку на вакцинацию детей. Ранее заместитель губернатора региона Павел Креков сообщал, что за сутки из области поступило 10 тысяч заявок. Прирост желающих составил 50%. Об этом Креков сообщил на онлайн-брифинге, который проходил на официальной странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «У нас сегодня уже где-то около 15 тыс. подавших заявки на вакцинацию родителей. Причем сейчас мы не ведем прием заявок, потому что нам нужно удовлетворить те, которые уже отмечены», — сказал вице-губернатор. Первая партия вакцины от COVID для подростков «Спутник M» поступила в Свердловскую область в конце января. Всего тогда поступило 2400 доз, которые были распределены по больницам. Первыми в области привились ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге.