15 февраля 2022

Число желающих привить своих детей свердловчан выросло на 50%

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Вакцинация старшеклассников а лицее N 88. Екатеринбург , укол, COVID-19, вакцина для детей COVID-19, Гам-Ковид-Вак-М, вакцинация детей от covid-19
На вакцинацию детей от COVID в Свердловской области поступило 15 тысяч заявок Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 15 тысяч жителей подали заявку на вакцинацию детей. Ранее заместитель губернатора региона Павел Креков сообщал, что за сутки из области поступило 10 тысяч заявок. Прирост желающих составил 50%. Об этом Креков сообщил на онлайн-брифинге, который проходил на официальной странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«У нас сегодня уже где-то около 15 тыс. подавших заявки на вакцинацию родителей. Причем сейчас мы не ведем прием заявок, потому что нам нужно удовлетворить те, которые уже отмечены», — сказал вице-губернатор.

Первая партия вакцины от COVID для подростков «Спутник M» поступила в Свердловскую область в конце января. Всего тогда поступило 2400 доз, которые были распределены по больницам. Первыми в области привились ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге.

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В Свердловской области 15 тысяч жителей подали заявку на вакцинацию детей. Ранее заместитель губернатора региона Павел Креков сообщал, что за сутки из области поступило 10 тысяч заявок. Прирост желающих составил 50%. Об этом Креков сообщил на онлайн-брифинге, который проходил на официальной странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «У нас сегодня уже где-то около 15 тыс. подавших заявки на вакцинацию родителей. Причем сейчас мы не ведем прием заявок, потому что нам нужно удовлетворить те, которые уже отмечены», — сказал вице-губернатор. Первая партия вакцины от COVID для подростков «Спутник M» поступила в Свердловскую область в конце января. Всего тогда поступило 2400 доз, которые были распределены по больницам. Первыми в области привились ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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