Профессиональный тюменский попрошайка рассказал о своих доходах. Видео

16 февраля 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

За два дня тюменец «зарабатывает» попрошайничеством до 9 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменец, который на протяжении девяти лет зарабатывает на жизнь попрошайничеством, заявил, что в день его доход составляет до 4, 5 тысячи рублей. Об этом он рассказал в интервью тюменской звезде Instagram Ларисе Шуваловой, на которую в соцсети подписано более 20 тысяч пользователей. Видеозапись разговора есть в распоряжении редакции URA.RU. «Ты либо можешь пойти попрошайничать, либо идешь работать. 2500 рублей в день, с восьми до шести. Задержался — 4500 рублей. За два дня — девять „косарей“. Все зависит от самого себя. Я плохого ничего не делаю. Я просто спрашиваю», — заявил тюменец на кадрах видеозаписи. Тюменец добавил, что «работает» по одной и той же схеме: подходит к незнакомым людям и просит добавить на билет до Ялуторовска. Попрошайничает с 19 лет. Сейчас ему 28 и он не собирается устраиваться на работу, потому что не видит в этом смысла. Ранее URA.RU писало о том, что тюменская звезда Instagram Лариса Шувалова стала финалисткой международного конкурса творчества и красоты «Smile Universe-2021». Также она принимала участие в съемках программы «Давай, поженимся!» на «Первом канале». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменец, который на протяжении девяти лет зарабатывает на жизнь попрошайничеством, заявил, что в день его доход составляет до 4, 5 тысячи рублей. Об этом он рассказал в интервью тюменской звезде Instagram Ларисе Шуваловой, на которую в соцсети подписано более 20 тысяч пользователей. Видеозапись разговора есть в распоряжении редакции URA.RU. «Ты либо можешь пойти попрошайничать, либо идешь работать. 2500 рублей в день, с восьми до шести. Задержался — 4500 рублей. За два дня — девять „косарей“. Все зависит от самого себя. Я плохого ничего не делаю. Я просто спрашиваю», — заявил тюменец на кадрах видеозаписи. Тюменец добавил, что «работает» по одной и той же схеме: подходит к незнакомым людям и просит добавить на билет до Ялуторовска. Попрошайничает с 19 лет. Сейчас ему 28 и он не собирается устраиваться на работу, потому что не видит в этом смысла. Ранее URA.RU писало о том, что тюменская звезда Instagram Лариса Шувалова стала финалисткой международного конкурса творчества и красоты «Smile Universe-2021». Также она принимала участие в съемках программы «Давай, поженимся!» на «Первом канале».