Пермскому полицейскому грозит 15 лет за смерть потерпевшего

Полицейского отправили в СИЗО после стычки с потерпевшим Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми сотрудника полиции Олега Бурнышева суд отправил в СИЗО. По предварительным данным СМИ, в результате конфликта с потерпевшим он применил физическую силу, в результате чего человек погиб.

«Во время опроса мужчина, у которого украли телевизор, взял кухонный нож и попытался ударить им оперуполномоченного. Полицейский быстро среагировал и обезвредил пермяка — ударил его кулаком в область лица и головы», — пишет telegram-канал ВЧК-ОГПУ. По его данным, Бурнышев оказал мужчине первую медицинскую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть.

По данным источников издания «Коммерсант-Прикамье», полицейского обвинили по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет колонии.