15 февраля 2022

Пермскому полицейскому грозит 15 лет за смерть потерпевшего

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейского отправили в СИЗО после стычки с потерпевшим Фото:

В Перми сотрудника полиции Олега Бурнышева суд отправил в СИЗО. По предварительным данным СМИ, в результате конфликта с потерпевшим он применил физическую силу, в результате чего человек погиб.

«Во время опроса мужчина, у которого украли телевизор, взял кухонный нож и попытался ударить им оперуполномоченного. Полицейский быстро среагировал и обезвредил пермяка — ударил его кулаком в область лица и головы», — пишет telegram-канал ВЧК-ОГПУ. По его данным, Бурнышев оказал мужчине первую медицинскую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть.

По данным источников издания «Коммерсант-Прикамье», полицейского обвинили по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет колонии.

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В Перми сотрудника полиции Олега Бурнышева суд отправил в СИЗО. По предварительным данным СМИ, в результате конфликта с потерпевшим он применил физическую силу, в результате чего человек погиб. «Во время опроса мужчина, у которого украли телевизор, взял кухонный нож и попытался ударить им оперуполномоченного. Полицейский быстро среагировал и обезвредил пермяка — ударил его кулаком в область лица и головы», — пишет telegram-канал ВЧК-ОГПУ. По его данным, Бурнышев оказал мужчине первую медицинскую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть. По данным источников издания «Коммерсант-Прикамье», полицейского обвинили по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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