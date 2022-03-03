Россиянам дали совет на случай блокировки соцсетей

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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, viber, вайбер, мессенджеры, приложения для телефона, вибер
Россиянам советуют заранее выбрать отечественные аналоги соцсетей Фото:

При сбоях в работе мессенджеров и сервисов рекомендуется скопировать все важные файлы и контакты на телефон, компьютер или внешний носитель. Также стоит заранее выбрать подходящие отечественные аналоги зарубежным соцсетям на случай их блокировок. Такой совет россиянам дал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«При сбоях в работе мессенджеров и сервисов прежде всего необходимо составить карту-план социальных сетей, которыми человек пользуется каждый день. Так станет понятно, какие соцсети относятся к иностранным, а какие — к российским компаниям. Важные файлы и контакты лучше сбросить на телефон, или компьютер, либо на независимый носитель — жесткий диск, флешку», — сказал Самойленко в беседе с «Известиями».

По мнению эксперта, хорошей заменой зарубежным приложениям могут стать российские мессенджеры. «Клиентов, друзей и родных следует уведомить об альтернативных способах связи», — добавил он. Авторы статьи считают, что самым очевидным альтернативным менеджером в настоящий момент является Telegram.

Ранее сообщалось, что российские пользователи зафиксировали сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook (компания Meta). Такие данные предоставил сервис Downdetector. С 25 февраля Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (компании Meta Platforms). Такое решение было принято из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы. Пользователям Instagram для удобства эксперт рекомендовал установить старую версию приложения.

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При сбоях в работе мессенджеров и сервисов рекомендуется скопировать все важные файлы и контакты на телефон, компьютер или внешний носитель. Также стоит заранее выбрать подходящие отечественные аналоги зарубежным соцсетям на случай их блокировок. Такой совет россиянам дал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. «При сбоях в работе мессенджеров и сервисов прежде всего необходимо составить карту-план социальных сетей, которыми человек пользуется каждый день. Так станет понятно, какие соцсети относятся к иностранным, а какие — к российским компаниям. Важные файлы и контакты лучше сбросить на телефон, или компьютер, либо на независимый носитель — жесткий диск, флешку», — сказал Самойленко в беседе с «Известиями». По мнению эксперта, хорошей заменой зарубежным приложениям могут стать российские мессенджеры. «Клиентов, друзей и родных следует уведомить об альтернативных способах связи», — добавил он. Авторы статьи считают, что самым очевидным альтернативным менеджером в настоящий момент является Telegram. Ранее сообщалось, что российские пользователи зафиксировали сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook (компания Meta). Такие данные предоставил сервис Downdetector. С 25 февраля Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (компании Meta Platforms). Такое решение было принято из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы. Пользователям Instagram для удобства эксперт рекомендовал установить старую версию приложения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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