В ПФР утвердили новый график выплаты социальных пособий

Ранее правила выплаты пособий отличались в зависимости от региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пособия, которые ранее начислялись органами социальной защиты, будут выплачиваться Пенсионным фондом РФ третьего числа каждого месяца. Об этом сообщается на официальном сайте ПФР. Выплаты, которые доставляют в почтовые отделения, будут приходить гражданам с 3-го по 25-е число каждого месяца.

«Для переданных пособий теперь установлен единый день выплаты. Это 3-е число каждого месяца — дата, когда средства переводятся абсолютному большинству получателей (88%). Среди них в первую очередь те, кто выбрал для зачисления пособий счет в банке», — сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России.

Ранее, 3 марта, банки перевели выплаты за февраль. Тем гражданам, кто получает пособия через Почту России, деньги придут с 3-го по 25-е число.

До того как ряд социальных пособий передали в ПФР, правила выплат могли отличаться в зависимости от региона. Теперь они будут приходить по единому графику. Кроме того, будет упрощен порядок оформления пособий. Гражданам не нужно будет самостоятельно собирать документы. Пенсионный фонд РФ будет сам запрашивать необходимые данные в других ведомствах.

Кроме того, сократятся сроки назначения выплат. Раньше они могли занимать до месяца. Теперь большинство заявлений на пособия ПФР будет рассматривать от 5 до 10 рабочих дней.

С начала 2022 года Пенсионный фонд РФ начал предоставлять 17 видов социальной поддержки по принципу «единого окна». Ранее их назначали органы социальной защиты населения и Роструд. Изменения коснулись выплат семьям с детьми, вдовам военных и силовиков, а также пострадавшим от радиации во время техногенных катастроф.

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