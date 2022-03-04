Челябинец заказал у детектива подсадить на наркотики экс-подругу

Мужчину заключили под стражу, дело передано в суд (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска предстанет перед судом за попытку искалечить и подсадить на тяжелые наркотики свою бывшую подругу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, отметив, что у бывшей пары есть несовершеннолетние дети.

«У 43-летнего жителя Челябинска возник конфликт с бывшей сожительницей из-за места жительства совместных несовершеннолетних детей. В ноябре 2021 года он по объявлению позвонил частному детективу, которому за 50 тыс. рублей предложил с особой жестокостью и мучениями избить бывшую гражданскую жену. Также челябинец попросил произвести ей инъекцию наркотического средства», — заявили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Исполнитель, не желая участвовать в совершении преступления, сообщил о преступном заказе в полицию. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска.