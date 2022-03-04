После обысков ФСБ челябинского депутата решили разорить

Ранее контрагенты Олега Иванова добивались только банкротства его фирм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Деловой партнер депутата гордумы Челябинска Олега Иванова добивается признания его банкротом. Это следует из уведомления, размещенного на специализированном сайте Fedresurs.

«Настоящим уведомляю о том, что индивидуальный предприниматель Иванов Олег Викторович обладает признаками несостоятельности (банкротства). Это является основанием для введения в отношении должника процедуры банкротства, в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) для удовлетворения требований кредиторов. Информируем, что ИП Дмитрова Екатерина Валерьевна намерена обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании ИП Иванова Олега Викторовича несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении от 4 марта.

Проблемы у Иванова начались в сентябре 2021 года в его офисах появились сотрудники регионального УФСБ. Обыскам силовиков предшествовал аудит Контрольно-счетной палаты по расходу бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы.

В гордуме Челябинска Иванов работает третий срок подряд. Фирмы депутата и его жены Татьяны Завгородней специализируются на возведении и ремонте офисных зданий. С самого Иванова и его супруги сейчас взыскивают долги кредиторы, в том числе власти и налоговые службы. На часть активов наложен арест.

Сам Иванов на звонок URA.RU не ответил. Связаться с Дмитровой на момент публикации новости не удалось.

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