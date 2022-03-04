После обысков ФСБ челябинского депутата решили разорить

Деловой партнер депутата гордумы Челябинска Олега Иванова добивается признания его банкротом. Это следует из уведомления, размещенного на специализированном сайте Fedresurs.
«Настоящим уведомляю о том, что индивидуальный предприниматель Иванов Олег Викторович обладает признаками несостоятельности (банкротства). Это является основанием для введения в отношении должника процедуры банкротства, в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) для удовлетворения требований кредиторов. Информируем, что ИП Дмитрова Екатерина Валерьевна намерена обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании ИП Иванова Олега Викторовича несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении от 4 марта.
Проблемы у Иванова начались в сентябре 2021 года в его офисах появились сотрудники регионального УФСБ. Обыскам силовиков предшествовал аудит Контрольно-счетной палаты по расходу бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы.
В гордуме Челябинска Иванов работает третий срок подряд. Фирмы депутата и его жены Татьяны Завгородней специализируются на возведении и ремонте офисных зданий. С самого Иванова и его супруги сейчас взыскивают долги кредиторы, в том числе власти и налоговые службы. На часть активов наложен арест.
Сам Иванов на звонок URA.RU не ответил. Связаться с Дмитровой на момент публикации новости не удалось.
Деловой партнер депутата гордумы Челябинска Олега Иванова добивается признания его банкротом. Это следует из уведомления, размещенного на специализированном сайте Fedresurs. «Настоящим уведомляю о том, что индивидуальный предприниматель Иванов Олег Викторович обладает признаками несостоятельности (банкротства). Это является основанием для введения в отношении должника процедуры банкротства, в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) для удовлетворения требований кредиторов. Информируем, что ИП Дмитрова Екатерина Валерьевна намерена обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании ИП Иванова Олега Викторовича несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении от 4 марта. Проблемы у Иванова начались в сентябре 2021 года в его офисах появились сотрудники регионального УФСБ. Обыскам силовиков предшествовал аудит Контрольно-счетной палаты по расходу бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы. В гордуме Челябинска Иванов работает третий срок подряд. Фирмы депутата и его жены Татьяны Завгородней специализируются на возведении и ремонте офисных зданий. С самого Иванова и его супруги сейчас взыскивают долги кредиторы, в том числе власти и налоговые службы. На часть активов наложен арест. Сам Иванов на звонок URA.RU не ответил. Связаться с Дмитровой на момент публикации новости не удалось.