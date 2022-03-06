Украина отказалась от самолетов НАТО и потребовала ракеты ПВО

07 марта 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Арахамия сказал, что Украина сама «сделает всю работу», если ей предоставят ракеты ПВО Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не нуждается в самолетах НАТО — ему нужны ракеты ПВО. Об этом сообщил член украинской делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Мы знаем, что, согласно последним опросам, 70% американских граждан выступают за то, чтобы мы остановили самолеты России. Это можно сделать по-разному — не только за счет предоставления гарантий, которых НАТО так боится, но также за счет предоставления Украине средств ПВО… Нам не нужны самолеты НАТО, дайте нам ракеты ПВО и мы сами сделаем всю работу», — сообщил Арахамия в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, он заявил, что Киев не станет бороться за заявку на вступление в НАТО. По его словам, это связано с тем, что организация не планирует рассматривать принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет. Власти России также просили НАТО не принимать в свой альянс Украину, однако его представители не смогли дать никаких гарантий по этому вопросу. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киев не нуждается в самолетах НАТО — ему нужны ракеты ПВО. Об этом сообщил член украинской делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Мы знаем, что, согласно последним опросам, 70% американских граждан выступают за то, чтобы мы остановили самолеты России. Это можно сделать по-разному — не только за счет предоставления гарантий, которых НАТО так боится, но также за счет предоставления Украине средств ПВО… Нам не нужны самолеты НАТО, дайте нам ракеты ПВО и мы сами сделаем всю работу», — сообщил Арахамия в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, он заявил, что Киев не станет бороться за заявку на вступление в НАТО. По его словам, это связано с тем, что организация не планирует рассматривать принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет. Власти России также просили НАТО не принимать в свой альянс Украину, однако его представители не смогли дать никаких гарантий по этому вопросу. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день.