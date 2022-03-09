Тюменцы боятся лишиться льгот из-за жадности перевозчиков

В машрутках с льготников дважды берут оплату за проезд (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Ишима (Тюменская область) заметила, что ее льготную транспортную карту в маршрутке пробили дважды, а после женщине сообщили, что из-за этого она может лишиться льгот. Об этом она рассказала в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте».

«Водители маршрутных такси, перестаньте пробивать транспортные карты по два раза. Уже звонки поступают из Тюмени, с вопросами почему транспортная карта пробивается по два раза за один маршрут. Грозятся прикрыть льготы», — такой пост появился в группе «Ишим Переподслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях анонимного автора поддержали и другие жители города. По их словам, они тоже были свидетелями таких ситуаций.

«Садишься в маршрутку, пробивают два терминала. Приезжаю в конечную точку, еще раз просят карту пробить, мотивируя тем, что мало пассажиров», — рассказал Евгений Козяев. «Пробивают по несколько раз, возят с собой карты знакомых, обмениваются ими на конечных», — отметил Николай Суворовцев. «За проезд государство платит тому, кто осуществляет перевозку. Давая свои карты водителям пробить несколько раз, вы способствуете совершению мошенничества», — предупредила Антонина Антонова.

На горячей линии АО «Тюменские транспортные системы» URA.RU не смогли оперативно сообщить, фиксировались ли случаи двойной оплаты проезда. Но уверили, что звонки от ТТС с угрозами лишения льгот держателям карт поступать не могли. Там также подчеркнули, что технически возможность два раза одномоментно произвести оплату по льготной карте на одном и том же маршруте исключена.

Агентство также направило в ТТС официальный письменный запрос. Ответ ожидается.

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