Тюменцы боятся лишиться льгот из-за жадности перевозчиков

Жительница Ишима (Тюменская область) заметила, что ее льготную транспортную карту в маршрутке пробили дважды, а после женщине сообщили, что из-за этого она может лишиться льгот. Об этом она рассказала в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте».
«Водители маршрутных такси, перестаньте пробивать транспортные карты по два раза. Уже звонки поступают из Тюмени, с вопросами почему транспортная карта пробивается по два раза за один маршрут. Грозятся прикрыть льготы», — такой пост появился в группе «Ишим Переподслушано» в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях анонимного автора поддержали и другие жители города. По их словам, они тоже были свидетелями таких ситуаций.
«Садишься в маршрутку, пробивают два терминала. Приезжаю в конечную точку, еще раз просят карту пробить, мотивируя тем, что мало пассажиров», — рассказал Евгений Козяев. «Пробивают по несколько раз, возят с собой карты знакомых, обмениваются ими на конечных», — отметил Николай Суворовцев. «За проезд государство платит тому, кто осуществляет перевозку. Давая свои карты водителям пробить несколько раз, вы способствуете совершению мошенничества», — предупредила Антонина Антонова.
На горячей линии АО «Тюменские транспортные системы» URA.RU не смогли оперативно сообщить, фиксировались ли случаи двойной оплаты проезда. Но уверили, что звонки от ТТС с угрозами лишения льгот держателям карт поступать не могли. Там также подчеркнули, что технически возможность два раза одномоментно произвести оплату по льготной карте на одном и том же маршруте исключена.
Агентство также направило в ТТС официальный письменный запрос. Ответ ожидается.
Жительница Ишима (Тюменская область) заметила, что ее льготную транспортную карту в маршрутке пробили дважды, а после женщине сообщили, что из-за этого она может лишиться льгот. Об этом она рассказала в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте». «Водители маршрутных такси, перестаньте пробивать транспортные карты по два раза. Уже звонки поступают из Тюмени, с вопросами почему транспортная карта пробивается по два раза за один маршрут. Грозятся прикрыть льготы», — такой пост появился в группе «Ишим Переподслушано» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях анонимного автора поддержали и другие жители города. По их словам, они тоже были свидетелями таких ситуаций. «Садишься в маршрутку, пробивают два терминала. Приезжаю в конечную точку, еще раз просят карту пробить, мотивируя тем, что мало пассажиров», — рассказал Евгений Козяев. «Пробивают по несколько раз, возят с собой карты знакомых, обмениваются ими на конечных», — отметил Николай Суворовцев. «За проезд государство платит тому, кто осуществляет перевозку. Давая свои карты водителям пробить несколько раз, вы способствуете совершению мошенничества», — предупредила Антонина Антонова. На горячей линии АО «Тюменские транспортные системы» URA.RU не смогли оперативно сообщить, фиксировались ли случаи двойной оплаты проезда. Но уверили, что звонки от ТТС с угрозами лишения льгот держателям карт поступать не могли. Там также подчеркнули, что технически возможность два раза одномоментно произвести оплату по льготной карте на одном и том же маршруте исключена. Агентство также направило в ТТС официальный письменный запрос. Ответ ожидается.