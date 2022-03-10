Госкорпорация продает свой актив в центре Екатеринбурга

ДОМ.РФ проведет конкурс по продаже своего актива. Стартовая цена — 6,41 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ДОМ.РФ проведет конкурс по продаже помещения в центральном районе Екатеринбурга. Его площадь составляет 201,1 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. Заявки принимаются до 28 марта 2022 года.

«Помещение расположено в центре Екатеринбурга по адресу: пр-т Ленина, д. 69, корп. 13. Конкурс состоится 1 апреля. Начальная цена объекта — 6,41 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Выгодное расположение и развитая инфраструктура района делают помещение подходящим под размещение офиса. «В пешей доступности — станции метро „Динамо“ (1,5 км) и „Площадь 1905 года“ (1,9 км). В двух километрах находится администрация города», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ», расположенный по адресу город Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 2 выставлен на продажу. Владельцем ТРК является «Альфа-Банк», который выкупил актив в 2018 году в рамках банкротства компании «Уралинвест». Стоимость сделки составила 1,1 млрд рублей.