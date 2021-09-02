«Альфа-банк» продает в Екатеринбурге крупный торговый комплекс

ТРК был куплен банком в 2018 году в рамках банкротства компании «Уралинвест» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ», расположенный по адресу город Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 2 выставлен на продажу. Информация об объекте появилась на сайте Avito. Владельцем недвижимости является «Альфа-банк».

«Продам торгово-развлекательный комплекс „КомсоМОЛЛ“ общей площадью 68 039 квадратных метров. Здание расположено по адресу город Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 2. Стоимость объекта 1 680 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

На третьем этаже торгово-развлекательного комплекса расположился кинотеатр «Континент Синема» с самым большим экраном в городе. Комплекс является действующим. Постоянными арендаторами являются: Детский мир, М.Видео, Книжный лабиринт, Поль Бейкери, INCITY, SUBWAY, Мои документы, и другие. Комплекс расположен рядом с микрорайонами ЖБИ и Синие камни.

Сейчас владельцем ТРК является «Альфа-Банк», который выкупил актив в 2018 году в рамках банкротства компании «Уралинвест». Стоимость сделки составила 1,1 млрд рублей. Тогда эксперты по недвижимости сообщали, что новым владельцам «КомсоМОЛЛа» будет трудно вернуть ТРК к жизни. Одним из громких скандалов с ТРК стала история с перекрытием въездов к торговому центру (2014-2015). В целях безопасности ГИБДД закрыла въезды, из-за чего поток посетителей сократился.