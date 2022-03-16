16 марта 2022

Судимый экс-менеджер дочки «Газпрома» из ХМАО стал чиновником

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший топ-менеджер «Газпромнефть-Хантос» Эдуард Гаязетдинов стал чиновником в Татарстане Фото:

Экс-топ-менеджер «Газпромнефть-Хантос» Эдуард Гаязетдинов, судимый за получение взяток, смог устроиться на работу в администрацию Елабуги (республика Татарстан). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городским властям.

«Гаязетдинов в свое время был вынужден уйти со своего поста в „Газпромнефть-Хантос“ в связи с коррупционным скандалом. И потом вдруг неожиданно всплыл в администрации Елабуги. Он там является заместителем руководителя исполкома по инфраструктурному развитию. Хотя как на чиновничью должность можно взять человека с судимостью — это большой вопрос», — недоумевает инсайдер.

В распоряжении URA.RU есть копия приговора Ханты-Мансийского районного суда, в котором Гаязетдинов был признан виновным и осужден на четыре года. Суд ХМАО оставил апелляцию подсудимого без изменений. В администрации Елабуги отказались от комментариев на этот счет.

Ранее URA.RU сообщало, что Гаязетдинов стал фигурантом уголовного дела по обвинению в получении больше двух миллионов рублей в качестве взятки. Он получил эти деньги за помощь в исполнении и лоббирования интересов при заключении контракта с одной из подрядных организаций нефтяников.

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Экс-топ-менеджер «Газпромнефть-Хантос» Эдуард Гаязетдинов, судимый за получение взяток, смог устроиться на работу в администрацию Елабуги (республика Татарстан). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городским властям. «Гаязетдинов в свое время был вынужден уйти со своего поста в „Газпромнефть-Хантос“ в связи с коррупционным скандалом. И потом вдруг неожиданно всплыл в администрации Елабуги. Он там является заместителем руководителя исполкома по инфраструктурному развитию. Хотя как на чиновничью должность можно взять человека с судимостью — это большой вопрос», — недоумевает инсайдер. В распоряжении URA.RU есть копия приговора Ханты-Мансийского районного суда, в котором Гаязетдинов был признан виновным и осужден на четыре года. Суд ХМАО оставил апелляцию подсудимого без изменений. В администрации Елабуги отказались от комментариев на этот счет. Ранее URA.RU сообщало, что Гаязетдинов стал фигурантом уголовного дела по обвинению в получении больше двух миллионов рублей в качестве взятки. Он получил эти деньги за помощь в исполнении и лоббирования интересов при заключении контракта с одной из подрядных организаций нефтяников.
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