На границе Челябинской области перехватили 20 вагонов с сахаром

Крупная партия сахара и другого продовольствия вернулась к российским потребителям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Более 1500 тонн товаров, включая 20 вагонов с сахаром, задержали на границе Челябинской области с Казахстаном с начала действия особых экономических мер по противодействию западным санкциям. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«С начала действия специальных экономических мер таможенники совместно с пограничниками не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром, два вагона с зерном и 13 грузовиков с товарами, запрещенными к вывозу. Общий вес продукции составил 1500 тонн», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Кроме перечисленного, на границе перехватили 20 тонн электродвигателей, около 9 тонн телевизоров «Самсунг», 15 тонн автозапчастей, оборудование для литья железобетонных изделий и шиномонтажа, оргтехнику. Всю продукцию вернули отправителям.

Указ «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» президент Владимир Путин подписал 8 марта. Он призван защитить экономику страны в условиях санкций, которыми страны Запада пытаются сорвать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, начатой 24 февраля.

Западные лидеры сформулировали цель санкций как удар по экономике, социальной сфере, каждой российской семье. По мнению российского руководства, нацеленные на ухудшение жизни миллионов людей действия фактически являются агрессией, реализуемой экономическими, политическими, информационными средствами.

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