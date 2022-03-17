В Челябинске ФСБ ищет участников террористической организации

За первый квартал 2022 года было выявлено больше 20 участников террористической организации (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Управления ФСБ Челябинской области ведут поиск участников организации «Колумбайн», признанной террористической, и запрещенной на территории РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона, чаще всего в запрещенное движение завлекают учащуюся молодежь.

«Необходимость борьбы со „скулшутингом“ возникла в связи с прокатившейся в России волны преступлений, связанных с актами насилия в школах. Различными органами и ведомствами проводится постоянная работа по выявлению колумбайн-сообществ и пресечению их деятельности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В силовой структуре добавили, что только в первом квартале 2022 года среди жителей Челябинской области установлены 22 участника и один модератор колумбайн-сообщества. Выявленные ресурсы, пропагандирующие идеологию террористической организации, заблокированы.

«Колумбайн» был признан террористической организацией и запрещен В России в начале февраля. Данная организация основана на идеологии насилия, и массового уничтожения людей. Это движение получило известность после вооруженной атаки подростков на американскую школу «Колумбайн» в апреле 1999 года.