В России признали «Колумбайн» террористической организацией 02 февраля 2022 в 18:15 Размер текста - 17 + Деятельность организации, пропагандирующей скулшутинг, запрещена на территории РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Верховный Суд РФ признал «Колумбайн» террористической организацией. Об этом сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. «Верховный Суд РФ рассмотрел административное исковое заявление генпрокурора РФ о признании „Колумбайна“ террористической организацией. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, деятельность „Колумбайна“ запрещена на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Отмечается, что данная террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массового уничтожения людей и дестабилизации обстановки в стране с помощью масштабных насильственных акций. Участники данного движения отрицают общепринятые моральные принципы, пропагандируют суицид и насилие как норму жизни. Привлечение новых сторонников осуществляется с помощью групп в соцсетях. Ранее секретарь Совбеза РФ и экс-директор ФСБ Николай Патрушев сообщил, что в соцсетях около 70 тысяч несовершеннолетних состоят в сообществах, посвященных школьному террору. Это движение получило известность после вооруженной атаки подростков на американскую школу «Колумбайн» в апреле 1999 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Верховный Суд РФ признал «Колумбайн» террористической организацией. Об этом сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. «Верховный Суд РФ рассмотрел административное исковое заявление генпрокурора РФ о признании „Колумбайна“ террористической организацией. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, деятельность „Колумбайна“ запрещена на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Отмечается, что данная террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массового уничтожения людей и дестабилизации обстановки в стране с помощью масштабных насильственных акций. Участники данного движения отрицают общепринятые моральные принципы, пропагандируют суицид и насилие как норму жизни. Привлечение новых сторонников осуществляется с помощью групп в соцсетях. Ранее секретарь Совбеза РФ и экс-директор ФСБ Николай Патрушев сообщил, что в соцсетях около 70 тысяч несовершеннолетних состоят в сообществах, посвященных школьному террору. Это движение получило известность после вооруженной атаки подростков на американскую школу «Колумбайн» в апреле 1999 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям