Россия посмотрит, как Запад будет выходить из тупика, в который он сам себя загнал, заявил Сергей Лавров
Россия не пойдет первой на контакт с Западом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России». По его словам, Запад сам себя загнал в тупик.
«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», — цитирует Сергея Лаврова РИА «Новости».
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