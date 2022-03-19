Лавров: Россия не пойдет первой на контакт с Западом. «Посмотрим, как выйдут из тупика»

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Россия посмотрит, как Запад будет выходить из тупика, в который он сам себя загнал, заявил Сергей Лавров Фото:

Россия не пойдет первой на контакт с Западом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России». По его словам, Запад сам себя загнал в тупик.

«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», — цитирует Сергея Лаврова РИА «Новости».

Новость дополняется.

Россия не пойдет первой на контакт с Западом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России». По его словам, Запад сам себя загнал в тупик. «Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», — цитирует Сергея Лаврова РИА «Новости». Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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