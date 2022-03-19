19 марта 2022
18 марта 2022
17 марта 2022

Военный из Магнитогорска погиб в ходе спецоперации РФ на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Магнитогорска (Челябинская область) Алексей Кузьмин погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Мы выражаем соболезнования родителям погибшего рядового. Им будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили URA.RU в мэрии Магнитогорска.

В Центре патриотического воспитания молодежи сообщили, что прощание с Алексеем Кузьминым состоится 21 марта с 14:30 до 16:00 по улице Советская, 94. Захоронение пройдет на Левобережном кладбище Магнитогорска. На кладбище захоронены павшие войны интернационалисты и участники чеченских войн.

Спецоперация РФ на Украине стала вынужденной мерой. Как напомнил на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент Владимир Путин, целью операции является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Против жителей Донбасса были организованы карательные военные операции. Людей погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это и есть «геноцид», заключил Путин на концерте-митинге.

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Военнослужащий из Магнитогорска (Челябинская область) Алексей Кузьмин погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Мы выражаем соболезнования родителям погибшего рядового. Им будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили URA.RU в мэрии Магнитогорска. В Центре патриотического воспитания молодежи сообщили, что прощание с Алексеем Кузьминым состоится 21 марта с 14:30 до 16:00 по улице Советская, 94. Захоронение пройдет на Левобережном кладбище Магнитогорска. На кладбище захоронены павшие войны интернационалисты и участники чеченских войн. Спецоперация РФ на Украине стала вынужденной мерой. Как напомнил на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент Владимир Путин, целью операции является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Против жителей Донбасса были организованы карательные военные операции. Людей погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это и есть «геноцид», заключил Путин на концерте-митинге.
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