В Челябинске решили проблему импортозамещения в стоматологии

Российские стоматологи получат адекватную замену подорожавшим импортным имплантам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинская компания Dental Synthesis наладила производство нескольких типов дентальных имплантов из титана, которые способны заменить зарубежные в условиях санкций. Об этом сообщил URA.RU директор фирмы Василий Дюрягин.

Компания освоила выпуск нескольких типов имплантов из двух видов титана: чистого нелегированного Grade 4 и так называемого нанотитана — уфимского ноу-хау. Последний имеет прочность на разрыв до 1100—1200 МПа и более высокую пластичность. Изначально уфимцы поставляли титановый пруток для американских компаний, затем ему нашел применение отечественный производитель.

«Мы работаем уже пять лет, производим все только из российских материалов. Поэтому сегодня нет оснований поднимать стоимость. До санкций наш имплант „начинался“ от 3 тысяч рублей, ближайший конкурент — от 4,5 тысячи рублей. Сейчас этот разрыв увеличится», — пояснил URA.RU Дюрягин.

Имплантация — самый продвинутый вид протезирования зубов. В челюсть ввинчивается имплант, который заменяет корень зуба. Далее на него устанавливается абатмент с коронкой, в точности повторяющей форму изначального зуба пациента. Качество импланта в первую очередь определяет успех процедуры. По словам челябинского промышленника, сейчас продукция компании расходится по всей России. Серьезную поддержку в продвижении отечественных имплантов оказывают и власти области.

США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по денацификации Украины. По замыслу западных лидеров, санкционное давление должно сказаться не только на макроэконмике РФ, но на каждой семье и отдельно взятом россиянине. В правительстве РФ ранее уже сообщали, что подготовили план действий в условиях санкций. Для поддержки экономики разработали более 100 инициатив без учета тех, которые уже приняты и реализуются. На это направят около 1 трлн рублей.

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