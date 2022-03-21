Мать погибшего на Украине пермского солдата рассказала о сыне

Мать просила сына взять отсрочку, так как он был аллергиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военнослужащий из Октябрьского городского округа (Пермский край) Иван Абдрачев погиб на Украине во время спецоперации. Мать погибшего рассказала о нем и о том, как узнала о его смерти.

«Иван с детства был настолько самостоятелен, что в каникулы постоянно где-то подрабатывал, то в Ижевске разнорабочим устроится, то перед армией подрядился в Москве мосты строить. С характером парень был и с крепким стержнем внутри», — рассказала мать Абдрачева Альбина Моськина сайту ProCHAD.

Иван Абдрачев собирался в армию с большим желанием, хотя мать просила его взять отсрочку. Молодой человек был аллергиком, но несмотря на это он пошел служить. После армии у него было много планов на жизнь, которые он хотел реализовать.

На службу парень пошел в ноябре 2021 года. На проводы пришли более 50 человек. Сын часто находил возможность звонить матери, даже, когда уехал на полевые учения. В армии в феврале он решил подписать контракт, а вскоре после этого началась спецоперация на Украине. 21 марта к Альбине Моськиной пришел военком и сообщил о гибели сына.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — многолетние издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал специальную операцию на Украине «вынужденной».

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