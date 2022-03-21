Мать погибшего на Украине пермского солдата рассказала о сыне

Военнослужащий из Октябрьского городского округа (Пермский край) Иван Абдрачев погиб на Украине во время спецоперации. Мать погибшего рассказала о нем и о том, как узнала о его смерти.
«Иван с детства был настолько самостоятелен, что в каникулы постоянно где-то подрабатывал, то в Ижевске разнорабочим устроится, то перед армией подрядился в Москве мосты строить. С характером парень был и с крепким стержнем внутри», — рассказала мать Абдрачева Альбина Моськина сайту ProCHAD.
Иван Абдрачев собирался в армию с большим желанием, хотя мать просила его взять отсрочку. Молодой человек был аллергиком, но несмотря на это он пошел служить. После армии у него было много планов на жизнь, которые он хотел реализовать.
На службу парень пошел в ноябре 2021 года. На проводы пришли более 50 человек. Сын часто находил возможность звонить матери, даже, когда уехал на полевые учения. В армии в феврале он решил подписать контракт, а вскоре после этого началась спецоперация на Украине. 21 марта к Альбине Моськиной пришел военком и сообщил о гибели сына.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — многолетние издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал специальную операцию на Украине «вынужденной».
Военнослужащий из Октябрьского городского округа (Пермский край) Иван Абдрачев погиб на Украине во время спецоперации. Мать погибшего рассказала о нем и о том, как узнала о его смерти. «Иван с детства был настолько самостоятелен, что в каникулы постоянно где-то подрабатывал, то в Ижевске разнорабочим устроится, то перед армией подрядился в Москве мосты строить. С характером парень был и с крепким стержнем внутри», — рассказала мать Абдрачева Альбина Моськина сайту ProCHAD. Иван Абдрачев собирался в армию с большим желанием, хотя мать просила его взять отсрочку. Молодой человек был аллергиком, но несмотря на это он пошел служить. После армии у него было много планов на жизнь, которые он хотел реализовать. На службу парень пошел в ноябре 2021 года. На проводы пришли более 50 человек. Сын часто находил возможность звонить матери, даже, когда уехал на полевые учения. В армии в феврале он решил подписать контракт, а вскоре после этого началась спецоперация на Украине. 21 марта к Альбине Моськиной пришел военком и сообщил о гибели сына. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — многолетние издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал специальную операцию на Украине «вынужденной».