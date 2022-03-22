«Магнит» готов трудоустроить работников компаний, ушедших из РФ

23 марта 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

«Магнит» заявил о готовности принять на работу сотрудников закрывшихся зарубежных компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В торговой сети «Магнит» заявили о готовности трудоустроить сотрудников компаний, которые приостановили свою деятельность в РФ, в том числе брендов одежды. Об этом сообщается в пресс-релизе сети. «Розничная сеть в будущем готова рассматривать на открытые позиции сотрудников компаний, которые заявили об остановке своей деятельности в России, например специалистов из fashion-ретейла, сектора торговли строительными материалами и товарами для дома, общепита и других», — говорится в заявлении. Отмечается, что в торговой сети также ждут студентов учебных заведений, женщин, находящихся в декрете, и москвичей старше 50 лет. Ранее стало известно, что крупные мировые бренды приостановили деятельность на территории РФ. Решение руководителей компаний связано с проведением российскими войсками специальной операции на территории Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В торговой сети «Магнит» заявили о готовности трудоустроить сотрудников компаний, которые приостановили свою деятельность в РФ, в том числе брендов одежды. Об этом сообщается в пресс-релизе сети. «Розничная сеть в будущем готова рассматривать на открытые позиции сотрудников компаний, которые заявили об остановке своей деятельности в России, например специалистов из fashion-ретейла, сектора торговли строительными материалами и товарами для дома, общепита и других», — говорится в заявлении. Отмечается, что в торговой сети также ждут студентов учебных заведений, женщин, находящихся в декрете, и москвичей старше 50 лет. Ранее стало известно, что крупные мировые бренды приостановили деятельность на территории РФ. Решение руководителей компаний связано с проведением российскими войсками специальной операции на территории Украины.