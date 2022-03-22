22 марта 2022

«Магнит» готов трудоустроить работников компаний, ушедших из РФ

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Алексей Текслер на складе Магнит. Челябинск , текслер алексей, склад магнит
«Магнит» заявил о готовности принять на работу сотрудников закрывшихся зарубежных компаний Фото:
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В торговой сети «Магнит» заявили о готовности трудоустроить сотрудников компаний, которые приостановили свою деятельность в РФ, в том числе брендов одежды. Об этом сообщается в пресс-релизе сети.

«Розничная сеть в будущем готова рассматривать на открытые позиции сотрудников компаний, которые заявили об остановке своей деятельности в России, например специалистов из fashion-ретейла, сектора торговли строительными материалами и товарами для дома, общепита и других», — говорится в заявлении. Отмечается, что в торговой сети также ждут студентов учебных заведений, женщин, находящихся в декрете, и москвичей старше 50 лет.

Ранее стало известно, что крупные мировые бренды приостановили деятельность на территории РФ. Решение руководителей компаний связано с проведением российскими войсками специальной операции на территории Украины.

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В торговой сети «Магнит» заявили о готовности трудоустроить сотрудников компаний, которые приостановили свою деятельность в РФ, в том числе брендов одежды. Об этом сообщается в пресс-релизе сети. «Розничная сеть в будущем готова рассматривать на открытые позиции сотрудников компаний, которые заявили об остановке своей деятельности в России, например специалистов из fashion-ретейла, сектора торговли строительными материалами и товарами для дома, общепита и других», — говорится в заявлении. Отмечается, что в торговой сети также ждут студентов учебных заведений, женщин, находящихся в декрете, и москвичей старше 50 лет. Ранее стало известно, что крупные мировые бренды приостановили деятельность на территории РФ. Решение руководителей компаний связано с проведением российскими войсками специальной операции на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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