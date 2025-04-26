Причина такой долгой задержки неизвестна
Рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задержали больше, чем на 13 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Борт должен был вылететь из уральской столицы в 27-го апреля12:15. Однако вылет перенесли на 01:55 28-го.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. Ответ ожидается.
Ранее в Кольцово случился коллапс из-за отклонения от расписания. Пассажиры стояли в очереди за собственным багажом по несколько часов.
Скриншот задержки рейса
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