26 апреля 2025

Почти на 14 часов задержали рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина такой долгой задержки неизвестна
Причина такой долгой задержки неизвестна Фото:

Рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задержали больше, чем на 13 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Борт должен был вылететь из уральской столицы в 27-го апреля12:15. Однако вылет перенесли на 01:55 28-го.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. Ответ ожидается.

Ранее в Кольцово случился коллапс из-за отклонения от расписания. Пассажиры стояли в очереди за собственным багажом по несколько часов.

Скриншот задержки рейса
Скриншот задержки рейса
Фото:

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Рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задержали больше, чем на 13 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Борт должен был вылететь из уральской столицы в 27-го апреля12:15. Однако вылет перенесли на 01:55 28-го. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. Ответ ожидается. Ранее в Кольцово случился коллапс из-за отклонения от расписания. Пассажиры стояли в очереди за собственным багажом по несколько часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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