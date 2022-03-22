В Курганской области закрывают школу, провалившую госэкзамены

В селе Шелепово Мокроусовского района закрывают школу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Шелепово Мокроусовского района закрывают школу. Администрация района прорабатывает вопрос о переводе с нового учебного года учеников Шелеповской школы в Куртанскую основную школу, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области в ответ на запрос URA.RU.

«Сегодня в Шелеповской школе 1987 года постройки, рассчитанной на 180 мест, обучается всего 28 учеников. С каждым годом их число уменьшается (за последние пять лет количество школьников сократилось на 16 человек). Вместе с тем качество образования оставляет желать лучшего. По итогам ОГЭ прошлого года качество выполнения экзамена по русскому языку составило всего 28,6%, по математике — 14,3%. И это при том, что в каждом классе в среднем обучается 3-4 ребенка!» — сообщили в департаменте.

Отмечается, что в Шелеповской школе не хватает педагогов, классы не оборудованы современной техникой, поэтому дать качественные знания школьникам сложно. Периодически возникают вопросы по дальнейшему содержанию здания школы, ее ремонту и отоплению. Перевод ребят в другую школу позволит повысить качество обучения.

Расстояние от села Шелепово до Куртанской школы — 10 км асфальтированной дороги. Для школьников будет организован подвоз. Педагогам Шелеповской школы (их в школе семеро) предложат трудоустройство. Администрация Мокроусовского района в ближайшее время запланировала встречу с жителями села Шелепово и деревни Большое Щучье по обсуждению данного вопроса.

URA.RU писало, что жители Курганской области выступили против закрытия школы. Сельчане записали видеообращение с просьбой разобраться, правомерно ли решение районных властей. Ранее в Шелепово закрыли детский сад.

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