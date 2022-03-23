23 марта 2022
22 марта 2022

Власти ЯНАО увеличат штат департамента строительства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительные площадки Екатеринбурга. Екатеринбург , новостройка, строительная площадка, новое жилье, новый дом, строительство, жк парк победы
На данный момент в управлении жилищной политики работает 25 специалистов Фото:

Власти ЯНАО увеличат штат департамента строительства и жилищной политики из-за выросших темпов расселения аварийного жилья. Как сообщается в опубликованном документе, управление жилищной политики пополнится двумя специалистами.

«В автономном округе за последнее время значительно выросли темпы расселения аварийного жилья, а также количество и объем реализуемых жилищных программ. С 1 апреля 2022 года предполагается увеличение штатной численности управления жилищной политики на две штатных единицы специалистов», — говорится в комментарии к документу, опубликованному на сайте окружного правительства.

Изменения должны будет обеспечить соблюдения качества и сроков работ в этой сфере. Новые специалисты появятся в отделе по реализации программ расселения аварийного жилья и отделе по обеспечению жильем федеральных категорий граждан. На данный момент в департаменте строительства ЯНАО работает около 100 сотрудников.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога возглавил департамент строительства и жилищной политики. На новом месте ему предстоит решить задачу по строительству больших объемов нового жилья и возведению десятков социальных объектов в условиях дефицита рабочей силы и роста цен на стройматериалы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО увеличат штат департамента строительства и жилищной политики из-за выросших темпов расселения аварийного жилья. Как сообщается в опубликованном документе, управление жилищной политики пополнится двумя специалистами. «В автономном округе за последнее время значительно выросли темпы расселения аварийного жилья, а также количество и объем реализуемых жилищных программ. С 1 апреля 2022 года предполагается увеличение штатной численности управления жилищной политики на две штатных единицы специалистов», — говорится в комментарии к документу, опубликованному на сайте окружного правительства. Изменения должны будет обеспечить соблюдения качества и сроков работ в этой сфере. Новые специалисты появятся в отделе по реализации программ расселения аварийного жилья и отделе по обеспечению жильем федеральных категорий граждан. На данный момент в департаменте строительства ЯНАО работает около 100 сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога возглавил департамент строительства и жилищной политики. На новом месте ему предстоит решить задачу по строительству больших объемов нового жилья и возведению десятков социальных объектов в условиях дефицита рабочей силы и роста цен на стройматериалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...