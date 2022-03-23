Следователи из Екатеринбурга оказались в числе пострадавших от утечки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Персональные данные высокопоставленных сотрудников следственного управления СКР по Свердловской области оказались в открытом доступе. Личные сведения попали в сеть в ходе масштабной утечки информации о клиентах сервиса «Яндекс.Еда».

Среди нескольких сотен тысяч пострадавших по всей России оказались два статусных следователя из Екатеринбурга. URA.RU по закону не может раскрывать их имена. Помимо ФИО, в открытый доступ утекли личные номера телефонов следователей, адреса e-mail и суммы заказов в «Яндексе» за последние полгода. В пресс-службе регионального СУ СКР отказались комментировать ситуацию URA.RU.

Также в сеть попали персональные данные сотрудников и других государственных структур. В их числе не только силовые ведомства, но и дома власти: полпредство президента в УрФО, резиденция свердловского губернатора, областные правительство и заксобрание, мэрия Екатеринбурга и другие. Всего в Свердловской области жертвами утечки стали более 50 тысяч человек.

О масштабной утечке данных пользователей «Яндекса» стало известно утром 23 марта. Сведения появились на одном из интернет-сайтов. Его анонимные владельцы заявили, что, публикуя информацию, предупреждают пострадавших о возможных атаках злоумышленников. Представители «Яндекса» уточнили, что данные попали в сеть в результате утечки в начале марта.

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