«Ведомости»: мигранты массово покидают Россию

В России фиксируется отток трудовых мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России наблюдается отток трудовых мигрантов после введения западными странами антироссийских санкций. Об этом рассказали представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор в России. Рабочие уезжают не домой, а в другие страны в поисках новой работы.

«Заметен отток трудовых мигрантов разных национальностей. Уезжают в основном молодые. Но едут не домой, а в другие страны в поисках новой работы. Они хотят переждать кризис, думают вернуться», — передают «Ведомости» слова эксперта по трудовой миграции Асилбека Эгембердиева.

Отмечается, что мигрантам невыгодно оставаться в стране из-за курса рубля. «Раньше 1 тысяча рублей давала 1,4 тысяч сомов. Сейчас — 600 сомов. Стало намного меньше инструментов по отправке денежных средств. Сейчас денежные переводы по средствам Mastercard и Visa невозможны», — передают «Ведомости» слова представителей диаспор.

Председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев отметил, что на российско-азербайджанской границе в Дагестане скопилось около тысячи человек. «Из-за пандемии сухопутные границы не до конца открылись, въехать можно только по спецпропускам с той стороны», — подытожил он.

Ранее ЕС ввел запрет для европейских компаний и банков на любые экономические связи с юридическими и физическими лицами, внесенными в список санкций. Европа, США, Великобритания и другие страны начали вводить масштабные санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года.

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