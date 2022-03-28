28 марта 2022

В Европу отправили 17,5 тонны кишок из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские предприятия отправят в Германию непищевых отходов для корма для животных Фото:

Из ЯНАО было отправлено в Германию 17,5 тонны непищевых отходов и субпродуктов, полученных при убое одомашненного северного оленя. Об этом сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

«На Ямале специалистами Управления досмотрено 17,5 тонны непищевых отходов и субпродуктов полученных при убое и переработке мяса одомашненного северного оленя. Данная продукция направлена автомобильным транспортом в город Санкт-Петербург с последующей отправкой в Германию для переработки на корм непродуктивным животным», — говорится в сообщении.

Продукция принадлежит предприятиям «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» и «Ямальские олени». Сотрудники управления Россельхознадзора перед отправкой убедились в безопасности груза, а также проверили необходимые ветеринарные сопроводительные документы.

Было добавлено, что это не первая партия продукции ямальских предприятий, направленной в Германию. Так с начала 2022 году было отправлено более 35,7 тонны отходов.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Салехарда (ЯНАО) Роман Шарапендо запустил специализированный цех по производству деликатесной снековой продукции — чипсов и хвороста из оленины. Производство было открыто при помощи 15 млн рублей, полученных в рамках гранта губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова.

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Из ЯНАО было отправлено в Германию 17,5 тонны непищевых отходов и субпродуктов, полученных при убое одомашненного северного оленя. Об этом сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. «На Ямале специалистами Управления досмотрено 17,5 тонны непищевых отходов и субпродуктов полученных при убое и переработке мяса одомашненного северного оленя. Данная продукция направлена автомобильным транспортом в город Санкт-Петербург с последующей отправкой в Германию для переработки на корм непродуктивным животным», — говорится в сообщении. Продукция принадлежит предприятиям «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» и «Ямальские олени». Сотрудники управления Россельхознадзора перед отправкой убедились в безопасности груза, а также проверили необходимые ветеринарные сопроводительные документы. Было добавлено, что это не первая партия продукции ямальских предприятий, направленной в Германию. Так с начала 2022 году было отправлено более 35,7 тонны отходов. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Салехарда (ЯНАО) Роман Шарапендо запустил специализированный цех по производству деликатесной снековой продукции — чипсов и хвороста из оленины. Производство было открыто при помощи 15 млн рублей, полученных в рамках гранта губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова.
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