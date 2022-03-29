29 марта 2022
28 марта 2022

Победитель лотереи из ХМАО забыл забрать миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотереи, столото
Житель ХМАО выиграл миллион рублей и забыл его забрать Фото:

Житель ХМАО забыл про выигрыш в один миллион рублей. После розыгрыша лотерейного билета он и еще трое участников не забрали свой приз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственной компании «Столото».

«„Столото“ разыскивает четырех победителей „Новогоднего миллиарда— 2022“, которые до сих пор не обратились за выигрышами в размере 1 000 000 рублей», — сказали в пресс-службе. Розыгрыш тиража состоялся 1 января 2022 года.

Один из победителей лотереи является жителем ХМАО, еще трое — жители Кировской, Томской и Иркутской областей. Всего за выигрышем обратились 48 из 52 лотерейных миллионеров. В пресс-службе добавили, что срок обращения для получения выигрыша составляет три с половиной года. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет РФ.

URA.RU ранее сообщало, что житель Сургута выиграл 15 миллионов рублей. Он смог отгадать все 12 чисел комбинации в лотерее «Все или ничего».

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Житель ХМАО забыл про выигрыш в один миллион рублей. После розыгрыша лотерейного билета он и еще трое участников не забрали свой приз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственной компании «Столото». «„Столото“ разыскивает четырех победителей „Новогоднего миллиарда— 2022“, которые до сих пор не обратились за выигрышами в размере 1 000 000 рублей», — сказали в пресс-службе. Розыгрыш тиража состоялся 1 января 2022 года. Один из победителей лотереи является жителем ХМАО, еще трое — жители Кировской, Томской и Иркутской областей. Всего за выигрышем обратились 48 из 52 лотерейных миллионеров. В пресс-службе добавили, что срок обращения для получения выигрыша составляет три с половиной года. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет РФ. URA.RU ранее сообщало, что житель Сургута выиграл 15 миллионов рублей. Он смог отгадать все 12 чисел комбинации в лотерее «Все или ничего».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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