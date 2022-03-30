Подрядчик мэрии в ЯНАО в два раза сбил цену на контракт

Участник сбил цену на контракт с мэрией Ноябрьска в два раза и выиграл аукцион Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Санкт-Петербургская компания «Цириус» в два раза сбила начальную цену контракта администрации Ноябрьска (ЯНАО) на выполнение работ по комплексной диагностике автомобильных дорог. Как сообщается на сайте закупок, изначально стоимость аукциона оценивали в 14 500 000 рублей, однако победителем стало ООО «Цириус», которое за работу предложило 7 500 000 рублей.

«МУ «Дирекция муниципального заказа» в лице директора Синявской Светланы Джаваншировны, ООО «Инжиниринговая компания «ЦИРИУС» в лице гендиректора Лейзу Евгения Валерьевича в целях обеспечения муниципальной нужды, за счет средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск заключили настоящий контракт. Цена настоящего контракта составляет 7 500 000 рублей», — говорится в документах.

Начальная цена аукциона на выполнение работ по диагностике, оценке технического состояния автомобильных дорог и их конструктивных элементов составляла 14 500 000 рублей. Однако «Цириус» оказался единственным участником, который предложил такую низкую цену. При этом в протоколе проведения итогов сказано, что к победителю применяются антидемпинговые меры, поскольку предложенная цена ниже начальной на 25 и более процентов, что требует подтверждения его добросовестности.

В компанию «Цириус» и администрацию Ноябрьска агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО не могут найти подрядчика на ремонт трассы Сургут-Салехард. Потенциальные поставщики не изъявляют желания участвовать в торгах.

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