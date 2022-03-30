Власти отказались дать деньги на жилье тюменскому ветерану

Восстановить справедливость мужчине помогли в прокуратуре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ветерана боевых действий из Юргинского района (Тюменская область) отказались включить в очередь на получение выплаты для покупки жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Ветеран боевых действий обратился в администрацию Юргинского района с заявлением о предоставлении соцвыплаты на приобретение жилья. Ответ на него был направлен с нарушением 30-дневного срока, предусмотренного законом. Кроме того, заявителю неправомерно отказано в признании его претендентом на получение помощи», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

После получения отказа мужчина обратился за помощью силовиков. Прокурор района внес представление главе администрации Виктору Васильеву, а на его зама завели административное дело. По итогам чиновника оштрафовали на 3 000 рублей за слишком долгий ответ на обращение ветерана. Кроме того, постановление об отказе отменили. Ветерана включили в список тех, кому положена соцвыплата.