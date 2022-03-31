Аналитик назвал основной козырь США в битве за передел мира

01 апреля 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Аналитик назвал доллар главным оружием США Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Главным оружием США в битве за передел мира является доллар. Таким мнением поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его словам, именно эта валюта является мерилом богатства и главным средством международной торговли. «Его доминирование выражается даже в том, что, обменивая иные валюты на доллар США приходится платить больше при покупке и получать меньше при продаже. То есть даже на частном уровне финансовая система США состригает свой процент», — рассказал аналитик в беседе с агентством «Прайм». В международной торговле доллар покрывает до 75-80% всех сделок, добавил он. Кочетков добавил, что использование централизованной системы учета долларовых операций неоднократно применялось в качестве оружия политических манипуляций. Однако последние события показали, что статус резервной валюты может быть утрачен — после заморозки средств Ливии в 2011 году и резервов Центробанка в 2022 году показали себя как инструмент со слишком высокими рисками, заключил эксперт. В Кремле заявляли, что региональные валюты должны стать альтернативой доллару, так как престиж американской валюты значительно пошатнулся. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 76% россиян поддержали решение президента. Отказ от расчета за газ в долларах привел к укреплению рубля. В Кремле отметили, что страны, которые не будут платить за газ в рублях, перестанут его получать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главным оружием США в битве за передел мира является доллар. Таким мнением поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его словам, именно эта валюта является мерилом богатства и главным средством международной торговли. «Его доминирование выражается даже в том, что, обменивая иные валюты на доллар США приходится платить больше при покупке и получать меньше при продаже. То есть даже на частном уровне финансовая система США состригает свой процент», — рассказал аналитик в беседе с агентством «Прайм». В международной торговле доллар покрывает до 75-80% всех сделок, добавил он. Кочетков добавил, что использование централизованной системы учета долларовых операций неоднократно применялось в качестве оружия политических манипуляций. Однако последние события показали, что статус резервной валюты может быть утрачен — после заморозки средств Ливии в 2011 году и резервов Центробанка в 2022 году показали себя как инструмент со слишком высокими рисками, заключил эксперт. В Кремле заявляли, что региональные валюты должны стать альтернативой доллару, так как престиж американской валюты значительно пошатнулся. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 76% россиян поддержали решение президента. Отказ от расчета за газ в долларах привел к укреплению рубля. В Кремле отметили, что страны, которые не будут платить за газ в рублях, перестанут его получать.