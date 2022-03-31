Свердловский танкист ценой своей жизни спас товарищей в Мариуполе

01 апреля 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Руслан не дрогнул в бою и погиб смертью храбрых (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат из Березовского (Свердловская область) Руслан Аитов погиб во время штурма Мариуполя, но ценой своей жизни спас четырех товарищей. Об этом URA.RU рассказал дядя 22-летнего танкиста Рашид Садртдинов, который получил письмо от сослуживцев. «Я увидел в telegram-канале wargonzo пост о бое под Мариуполем недалеко от бульвара Шевченко, там публиковали фотографию выгоревшей дотла бронемашины пехоты. В сообщении было сказано так: «Единственный погибший на том участке, это Руслан Аитов, который был за рычагами, он либо с Екатеринбурга, либо с Башкирии. Вы напишите, пусть помнят молодого парня», — рассказал Рашид Садртдинов. Мужчина сразу связался с автором канала и объяснил, что он дядя погибшего Руслана Аитова. Ему было важно знать, как погиб его племянник, «не дрогнул ли». Автор telegram-канала написал человеку, который был рядом с Русланом в момент его гибели. Ответ сослуживца переслали семье героя. «Заднюю он не дал. Он погиб как мужчина, пытался вывезти БМП из-под обстрела миномета. И спас жизни мне и еще трем моим товарищам: если бы не его маневр на БМП, мина в двух метрах убила бы нас. Мина ударила возле правого борта, у него люк был открыт, посекло осколками, потом ПТУРЫ загорелись на БМП, и уже они его добили. Передай им, что никакой задней не было, он с самого начала дошел до города, хотя прекрасно видел все, их дивизию много раз трепало и неслабо. Но он погиб в бою, и я уверен, что его достойно встретили за кромкой!» — говорится в письме от товарища, которого Руслан Аитов спас ценой своей жизни. Ожесточенные бои в Мариуполе продолжаются около месяца. На сегодняшний день по официальным данным российскими военными зачищено от националистов 90 процентов территории города. Остатки украинских военных обороняются на территории завода «Азовсталь». Сама спецоперация началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Ее цель — не захват чужой территории, а денацификация и демилитаризация Украины. Если вам есть что сообщить о свердловских героях, принимающих участие в спецоперации на Украине, — напишите нам . Солдат пал смертью храбрых Фото: семья Руслана Аитова Руслан Аитов гордился службой в танковых войсках Фото: семья Руслана Аитова Сослуживцы описали последние минуты жизни Руслана Фото: семья Руслана Аитова Солдата похоронили в родном Березовском Фото: семья Руслана Аитова Бойца похоронили на почетной аллее кладбища Фото: семья Руслана Аитова Руслан погиб, но спас товарищей Фото: семья Руслана Аитова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Солдат из Березовского (Свердловская область) Руслан Аитов погиб во время штурма Мариуполя, но ценой своей жизни спас четырех товарищей. Об этом URA.RU рассказал дядя 22-летнего танкиста Рашид Садртдинов, который получил письмо от сослуживцев. «Я увидел в telegram-канале wargonzo пост о бое под Мариуполем недалеко от бульвара Шевченко, там публиковали фотографию выгоревшей дотла бронемашины пехоты. В сообщении было сказано так: «Единственный погибший на том участке, это Руслан Аитов, который был за рычагами, он либо с Екатеринбурга, либо с Башкирии. Вы напишите, пусть помнят молодого парня», — рассказал Рашид Садртдинов. Мужчина сразу связался с автором канала и объяснил, что он дядя погибшего Руслана Аитова. Ему было важно знать, как погиб его племянник, «не дрогнул ли». Автор telegram-канала написал человеку, который был рядом с Русланом в момент его гибели. Ответ сослуживца переслали семье героя. «Заднюю он не дал. Он погиб как мужчина, пытался вывезти БМП из-под обстрела миномета. И спас жизни мне и еще трем моим товарищам: если бы не его маневр на БМП, мина в двух метрах убила бы нас. Мина ударила возле правого борта, у него люк был открыт, посекло осколками, потом ПТУРЫ загорелись на БМП, и уже они его добили. Передай им, что никакой задней не было, он с самого начала дошел до города, хотя прекрасно видел все, их дивизию много раз трепало и неслабо. Но он погиб в бою, и я уверен, что его достойно встретили за кромкой!» — говорится в письме от товарища, которого Руслан Аитов спас ценой своей жизни. Ожесточенные бои в Мариуполе продолжаются около месяца. На сегодняшний день по официальным данным российскими военными зачищено от националистов 90 процентов территории города. Остатки украинских военных обороняются на территории завода «Азовсталь». Сама спецоперация началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Ее цель — не захват чужой территории, а денацификация и демилитаризация Украины. Если вам есть что сообщить о свердловских героях, принимающих участие в спецоперации на Украине, — напишите нам.