После срочной службы свердловчанин остался служить по контракту (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руслан Аитов, погибший во время российской спецоперации на Украине, с детства мечтал о военной карьере. Об этом URA.RU рассказала Наталья Канусик, педагог школы № 33 города Березовский (Свердловская область), которую закончил молодой человек.

«На одном из занятий Руслан совершенно уверенно и твердо сказал, что после окончания школы будет поступать в техникум, получит профессию, а потом пойдет в армию и дальше останется служить по контракту. Уже тогда он выбрал этот путь. Трагично, что путь этот оказался таким коротким», — сказала Наталья Канусик.

Учителя вспоминают Руслана как веселого, общительного парня, который был душой компании. Больше всего педагогам запомнилась его улыбка — искренняя и открытая.

«Руслан жил той же жизнью, как и мы, его земляки. Вместе с нами следил за событиями на востоке Украине, видел, как растет угроза со стороны братского государства, попавшего под влияние националистических идей своего нового правительства. Будучи патриотом Родины, Руслан не смог остаться в стороне и пошел защищать интересы нашего Отечества в рядах российской армии. К сожалению, не бывает боевых действий без потерь. Больно, что самые достойные уходят первыми», — написал в некрологе, посвященном солдату, Олег Исламгалиев, директор березовского техникума, который Руслан окончил с отличием.

Погибшего контрактника похоронили на почетной аллее городского кладбища. За проявленные мужество и отвагу при исполнении воинского долга солдат награжден орденом Мужества — посмертно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спецоперацию «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной». «У нас есть своя история, свои традиции и свое видение того, как обеспечивать свою безопасность, свои интересы в этом мире. Проект „АнтиРоссия“ сорвался. И когда [на Западе] поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы — как с цепи сорвались, по большому счету», — заявил Лавров. В качестве вынужденной меры спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия.

Руслан со школьной статьи мечтал быть военным Фото: Администрация г. Березовский

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