Власти Ирана, в отношении которого долгие годы действуют американские санкции, предложили Москве перенять их опыт и наладить сотрудничество для борьбы с ограничениями США. Об этом рассказал замглавы иранского Центробанка по международным делам Мохсен Карими.
«Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры. Которые и предложил российской стороне», — заявил Мохсен Карими РИА «Новости».
Также он указал, что страны могли бы торговать друг с другом в национальных валютах. «Есть и договоренности, и возможности», — сообщил Карими.
США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Такое давление на Москву продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что цель таких мер — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».
Власти Ирана, в отношении которого долгие годы действуют американские санкции, предложили Москве перенять их опыт и наладить сотрудничество для борьбы с ограничениями США. Об этом рассказал замглавы иранского Центробанка по международным делам Мохсен Карими. «Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры. Которые и предложил российской стороне», — заявил Мохсен Карими РИА «Новости». Также он указал, что страны могли бы торговать друг с другом в национальных валютах. «Есть и договоренности, и возможности», — сообщил Карими. США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Такое давление на Москву продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что цель таких мер — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».