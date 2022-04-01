Иран предложил России способ уйти от санкций США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация доклада Андрея Манойло
Иран находится под санкциями США из-за собственной ядерной программы Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Ирана, в отношении которого долгие годы действуют американские санкции, предложили Москве перенять их опыт и наладить сотрудничество для борьбы с ограничениями США. Об этом рассказал замглавы иранского Центробанка по международным делам Мохсен Карими.

«Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры. Которые и предложил российской стороне», — заявил Мохсен Карими РИА «Новости».

Также он указал, что страны могли бы торговать друг с другом в национальных валютах. «Есть и договоренности, и возможности», — сообщил Карими.

США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Такое давление на Москву продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что цель таких мер — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Ирана, в отношении которого долгие годы действуют американские санкции, предложили Москве перенять их опыт и наладить сотрудничество для борьбы с ограничениями США. Об этом рассказал замглавы иранского Центробанка по международным делам Мохсен Карими. «Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры. Которые и предложил российской стороне», — заявил Мохсен Карими РИА «Новости». Также он указал, что страны могли бы торговать друг с другом в национальных валютах. «Есть и договоренности, и возможности», — сообщил Карими. США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Такое давление на Москву продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что цель таких мер — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...