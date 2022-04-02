Байден заснул на церемонии по запуску атомной подлодки. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден уснул под торжественные залпы Фото:

Президент США Джо Байден ненадолго заснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки USS Delaware. Президент задремал во время торжественного залпа.

«На кадрах, которые были показаны по американскому телевидению, Джо Байден около полминуты стоял с закрытыми глазами на церемонии в порту Уилмингтона. Это произошло во время торжественных залпов», — сообщается MK.RU.

Это не первый подобный случай за последние годы. Так, в ноябре 2021 года Байден уснул на климатическом саммите в Глазго. Байден также засыпал на двусторонних переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, пишет RT.

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Президент США Джо Байден ненадолго заснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки USS Delaware. Президент задремал во время торжественного залпа. «На кадрах, которые были показаны по американскому телевидению, Джо Байден около полминуты стоял с закрытыми глазами на церемонии в порту Уилмингтона. Это произошло во время торжественных залпов», — сообщается MK.RU. Это не первый подобный случай за последние годы. Так, в ноябре 2021 года Байден уснул на климатическом саммите в Глазго. Байден также засыпал на двусторонних переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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