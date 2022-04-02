Джо Байден уснул под торжественные залпы Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент США Джо Байден ненадолго заснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки USS Delaware. Президент задремал во время торжественного залпа.

«На кадрах, которые были показаны по американскому телевидению, Джо Байден около полминуты стоял с закрытыми глазами на церемонии в порту Уилмингтона. Это произошло во время торжественных залпов», — сообщается MK.RU .

Это не первый подобный случай за последние годы. Так, в ноябре 2021 года Байден уснул на климатическом саммите в Глазго. Байден также засыпал на двусторонних переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, пишет RT.