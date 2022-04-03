Байден «вернул» семью Обамы во власть

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Джо Байден в очередной раз оговорился Фото:

Президент США Джо Байден назвал жену экс-президента страны Барака Обамы Мишель вице-президентом. При этом бывшая первая леди страны никогда не занимала этот пост. Сейчас на этой должности находится Камала Харрис.

«Невероятно горжусь работой, которую Джилл выполняет в качестве первой леди в рамках инициативы „Объединяя усилия“, которую она запустила вместе с Мишель Обамой, когда та была вице-президентом», — заявил Джо Байден в эфире телеканала CNN. На сайте Белого дома заявление Байдена вышло уже отредактированным.

Также в ходе своего выступления Байден ненадолго заснул во время запуска торжественных залпов. С президентом США регулярно случаются подобные прецеденты. Так, недавно Байден перепутал украинцев и иранцев.

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Президент США Джо Байден назвал жену экс-президента страны Барака Обамы Мишель вице-президентом. При этом бывшая первая леди страны никогда не занимала этот пост. Сейчас на этой должности находится Камала Харрис. «Невероятно горжусь работой, которую Джилл выполняет в качестве первой леди в рамках инициативы „Объединяя усилия“, которую она запустила вместе с Мишель Обамой, когда та была вице-президентом», — заявил Джо Байден в эфире телеканала CNN. На сайте Белого дома заявление Байдена вышло уже отредактированным. Также в ходе своего выступления Байден ненадолго заснул во время запуска торжественных залпов. С президентом США регулярно случаются подобные прецеденты. Так, недавно Байден перепутал украинцев и иранцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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