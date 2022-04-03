Байден «вернул» семью Обамы во власть

Джо Байден в очередной раз оговорился Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Президент США Джо Байден назвал жену экс-президента страны Барака Обамы Мишель вице-президентом. При этом бывшая первая леди страны никогда не занимала этот пост. Сейчас на этой должности находится Камала Харрис.

«Невероятно горжусь работой, которую Джилл выполняет в качестве первой леди в рамках инициативы „Объединяя усилия“, которую она запустила вместе с Мишель Обамой, когда та была вице-президентом», — заявил Джо Байден в эфире телеканала CNN. На сайте Белого дома заявление Байдена вышло уже отредактированным.

Также в ходе своего выступления Байден ненадолго заснул во время запуска торжественных залпов. С президентом США регулярно случаются подобные прецеденты. Так, недавно Байден перепутал украинцев и иранцев.