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31 марта 2022

В ХМАО вагон грузового поезда сошел с рельсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Коммунистическая Фото:

В ХМАО на станции Коммунистическая вагон грузового поезда сошел с рельсов. Из-за этого движение на участке Свердловской железной дороги было остановлено больше чем на 3 часа. Об этом сообщает в своем telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.

«На станции Коммунистическая Свердловской железной дороги (ХМАО-Югра) произошел сход колесной пары полувагона в составе грузового поезда. Организована проверка исполнения законодательства», — сообщает прокуратура.

В прокуратуре добавили, что пострадавших нет. На данный момент устанавливается причина происшествия. Движение уже восстановлено.

Транспортный прокурор проводит проверку в связи со сходом грузового вагона

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В ХМАО на станции Коммунистическая вагон грузового поезда сошел с рельсов. Из-за этого движение на участке Свердловской железной дороги было остановлено больше чем на 3 часа. Об этом сообщает в своем telegram-канале Уральская транспортная прокуратура. «На станции Коммунистическая Свердловской железной дороги (ХМАО-Югра) произошел сход колесной пары полувагона в составе грузового поезда. Организована проверка исполнения законодательства», — сообщает прокуратура. В прокуратуре добавили, что пострадавших нет. На данный момент устанавливается причина происшествия. Движение уже восстановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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