В ХМАО вагон грузового поезда сошел с рельсов

В ХМАО на станции Коммунистическая вагон грузового поезда сошел с рельсов. Из-за этого движение на участке Свердловской железной дороги было остановлено больше чем на 3 часа. Об этом сообщает в своем telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.
«На станции Коммунистическая Свердловской железной дороги (ХМАО-Югра) произошел сход колесной пары полувагона в составе грузового поезда. Организована проверка исполнения законодательства», — сообщает прокуратура.
В прокуратуре добавили, что пострадавших нет. На данный момент устанавливается причина происшествия. Движение уже восстановлено.
Транспортный прокурор проводит проверку в связи со сходом грузового вагона
В ХМАО на станции Коммунистическая вагон грузового поезда сошел с рельсов. Из-за этого движение на участке Свердловской железной дороги было остановлено больше чем на 3 часа. Об этом сообщает в своем telegram-канале Уральская транспортная прокуратура. «На станции Коммунистическая Свердловской железной дороги (ХМАО-Югра) произошел сход колесной пары полувагона в составе грузового поезда. Организована проверка исполнения законодательства», — сообщает прокуратура. В прокуратуре добавили, что пострадавших нет. На данный момент устанавливается причина происшествия. Движение уже восстановлено.