В ХМАО вагон грузового поезда сошел с рельсов

04 апреля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Коммунистическая Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО на станции Коммунистическая вагон грузового поезда сошел с рельсов. Из-за этого движение на участке Свердловской железной дороги было остановлено больше чем на 3 часа. Об этом сообщает в своем telegram-канале Уральская транспортная прокуратура. «На станции Коммунистическая Свердловской железной дороги (ХМАО-Югра) произошел сход колесной пары полувагона в составе грузового поезда. Организована проверка исполнения законодательства», — сообщает прокуратура. В прокуратуре добавили, что пострадавших нет. На данный момент устанавливается причина происшествия. Движение уже восстановлено. Транспортный прокурор проводит проверку в связи со сходом грузового вагона Уральская транспортная прокуратура Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО на станции Коммунистическая вагон грузового поезда сошел с рельсов. Из-за этого движение на участке Свердловской железной дороги было остановлено больше чем на 3 часа. Об этом сообщает в своем telegram-канале Уральская транспортная прокуратура. «На станции Коммунистическая Свердловской железной дороги (ХМАО-Югра) произошел сход колесной пары полувагона в составе грузового поезда. Организована проверка исполнения законодательства», — сообщает прокуратура. В прокуратуре добавили, что пострадавших нет. На данный момент устанавливается причина происшествия. Движение уже восстановлено.