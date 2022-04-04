Задержанному ФСБ челябинскому адвокату озвучили приговор

Адвокат получил условный срок лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сосновский районный суд Челябинской области 4 апреля огласил приговор в отношении адвоката Артема Черногорлова, а также трех его соучастников Дмитрия Майера, Александра Карандашова и Наталии Немчиновой, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере. Дело расследовалось при оперативном сопровождении ФСБ. Все трое получили условные сроки лишения свободы, сообщили URA.RU в прокуратуре района.

«Суд переквалифицировал действия подсудимых с мошенничества в крупном размере на покушение на мошенничество и на пособничество в этом. Подсудимым назначено наказания в виде лишения свободы условно на срок от года до двух лет каждому с аналогичными испытательными сроками. Вопрос об обжаловании приговора будет решен после его изучения», — рассказали в прокуратуре.

Подсудимые обвинялись в том, что в 2020 году путем обмана похитили деньги у потерпевшего, который обратился в адвокатскую палату Челябинской области за юридической помощью. Они обещали создать условия для прекращения уголовного дела, которое было возбуждено в отношении потерпевшего. За услуги потребовали 600 тыс. рублей, из которых получили только часть.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Черногорлова в июле 2020 года. Чуть позже были задержаны остальные соучастники. Их жертвой стал предприниматель, которого бывшие партнеры по бизнесу обвиняли в грабеже ювелирных изделий. В прениях гособвинитель просил для всех четверых наказание в виде реального лишения свободы в колонии общего режима со штрафом.

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