Два свердловских врача получили награды от Путина

Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил двух екатеринбургских врачей званием «Заслуженный врач РФ». Соответствующий указ опубликован официальный интернет-портал правовой информации РФ.

В список вошли два представителя Свердловской области, среди них — директор Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина Игорь Шлыков, а также Валерий Манащук — врач-нейрохирург высшей квалификационной категории медицинского центра «УГМК — Здоровье».

Президент также объявил свою благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Александру Бойко — замгендиректора филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала».

Как сообщало URA.RU, ранее Владимир Путин вручил награды уральским медикам за борьбу с коронавирусом. Наград были удостоены медработники из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО.