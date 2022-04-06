Два свердловских врача получили награды от Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил двух екатеринбургских врачей званием «Заслуженный врач РФ». Соответствующий указ опубликован официальный интернет-портал правовой информации РФ.

В список вошли два представителя Свердловской области, среди них — директор Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина Игорь Шлыков, а также Валерий Манащук — врач-нейрохирург высшей квалификационной категории медицинского центра «УГМК — Здоровье».

Президент также объявил свою благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Александру Бойко — замгендиректора филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала».

Как сообщало URA.RU, ранее Владимир Путин вручил награды уральским медикам за борьбу с коронавирусом. Наград были удостоены медработники из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО.

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Президент РФ Владимир Путин наградил двух екатеринбургских врачей званием «Заслуженный врач РФ». Соответствующий указ опубликован официальный интернет-портал правовой информации РФ. В список вошли два представителя Свердловской области, среди них — директор Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина Игорь Шлыков, а также Валерий Манащук — врач-нейрохирург высшей квалификационной категории медицинского центра «УГМК — Здоровье». Президент также объявил свою благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Александру Бойко — замгендиректора филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала». Как сообщало URA.RU, ранее Владимир Путин вручил награды уральским медикам за борьбу с коронавирусом. Наград были удостоены медработники из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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