В Москве рассмотрят жалобу судьи из Челябинска

Коллеги Долгова считают, что он выносит неправосудные решения, поэтому их отменяют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судья Тракторозаводского районного суда Челябинска Антон Долгов обжаловал в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России решение о привлечении к дисциплинарной ответственности. Ранее судья заявил в СМИ о том, что на него оказывается давление со стороны бывшего руководства райсуда и действующего руководства облсуда.

«10 часов утра. Рассмотрение жалобы судьи Тракторозаводского районного суда Челябинска Долгова Антона Юрьевича на решение квалификационной коллегии судей Челябинской области от 17 декабря 2021 года о привлечении его к дисциплинарной ответственности в виде замечания», — говорится в повестке заседания ВККС на 13 апреля.

Ранее Долгов рассказал, что руководители были недовольны из-за того, что он хотел вернуть прокурору уголовное дело, а также за другие дела, решения по которым якобы не устраивали его коллег. После этого судью перевели с уголовных дел на гражданские, а также стали следить за тем, как он работает и когда уходит с работы.

Квалификационная коллегия судей области привлекла Долгова к ответственности как раз за нарушение трудовой дисциплины. При этом на заседании квалификационной коллегии председатель совета судей области Александр Зимин сообщил, что у Долгова крайне низкое качество рассмотрения дел и большой процент дел, которые рассматриваются слишком долго.