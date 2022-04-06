Между Миассом и Златоустом отменили рейсовый автобус

Жители поселков под Златоустом пожаловались на отмену рейсового автобуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселков Хребет и Сыростан пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на отмену рейсового автобуса, который соединяет Златоуст и Миасс. Миассцы пишут в соцсетях, что теперь нарушилось нормальное сообщение с другими территориями и они не могут добраться домой.

«Нам, пенсионерам, сложно добраться до Златоуста. Не мы, не к нам. Поезда [идут] только утром и вечером. Сыростан находится довольно далеко от станции. Просим помощи»‎, — пишут местные в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте»‎.

Эта группа не является официальным сообществом губернатора, но власти следят за сообщениями в этом паблике. Директор МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» Денис Зуев, рассказал URA.RU, что отказ от маршрута связан с низкой рентабельностью.

«В салоне работавшего там „ПАЗика“ 23 посадочных места, из них за рейс было занято 2-3. При этом едут не до конца маршрута, а только до сельских населенных пунктов»‎, — пояснил Зуев.

Денис Зуев также уточнил, что министерство дорожного хозяйства региона проводит открытый аукцион, чтобы выбрать нового перевозчика. Итоги аукциона подведут в конце апреля.