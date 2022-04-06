Между Миассом и Златоустом отменили рейсовый автобус

Жители поселков Хребет и Сыростан пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на отмену рейсового автобуса, который соединяет Златоуст и Миасс. Миассцы пишут в соцсетях, что теперь нарушилось нормальное сообщение с другими территориями и они не могут добраться домой.
«Нам, пенсионерам, сложно добраться до Златоуста. Не мы, не к нам. Поезда [идут] только утром и вечером. Сыростан находится довольно далеко от станции. Просим помощи», — пишут местные в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».
Эта группа не является официальным сообществом губернатора, но власти следят за сообщениями в этом паблике. Директор МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» Денис Зуев, рассказал URA.RU, что отказ от маршрута связан с низкой рентабельностью.
«В салоне работавшего там „ПАЗика“ 23 посадочных места, из них за рейс было занято 2-3. При этом едут не до конца маршрута, а только до сельских населенных пунктов», — пояснил Зуев.
Денис Зуев также уточнил, что министерство дорожного хозяйства региона проводит открытый аукцион, чтобы выбрать нового перевозчика. Итоги аукциона подведут в конце апреля.
Жители поселков Хребет и Сыростан пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на отмену рейсового автобуса, который соединяет Златоуст и Миасс. Миассцы пишут в соцсетях, что теперь нарушилось нормальное сообщение с другими территориями и они не могут добраться домой. «Нам, пенсионерам, сложно добраться до Златоуста. Не мы, не к нам. Поезда [идут] только утром и вечером. Сыростан находится довольно далеко от станции. Просим помощи», — пишут местные в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Эта группа не является официальным сообществом губернатора, но власти следят за сообщениями в этом паблике. Директор МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» Денис Зуев, рассказал URA.RU, что отказ от маршрута связан с низкой рентабельностью. «В салоне работавшего там „ПАЗика“ 23 посадочных места, из них за рейс было занято 2-3. При этом едут не до конца маршрута, а только до сельских населенных пунктов», — пояснил Зуев. Денис Зуев также уточнил, что министерство дорожного хозяйства региона проводит открытый аукцион, чтобы выбрать нового перевозчика. Итоги аукциона подведут в конце апреля.