Польские власти захватили здание посольства России

11 апреля 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Власти Польши заняли здание в Варшаве, являющееся российской дипнедвижимостью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Польши заняли здание в Варшаве, являющееся российской дипломатической недвижимостью. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. «Сегодня утром к объекту нашей дипломатической недвижимости в Варшаве прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект. Туда прибыл заведующий консульским отделом посольства, который заявил, что это объект российской дипломатической недвижимости. Тем не менее, этот наш протест проигнорировали. Польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли объект», — передает ТАСС слова Андреева. По словам дипломата, посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста из-за противоправных действий властей. «Здания и инфраструктура были построены на этом участке еще советской стороной для дипломатических целей», — сказал Андреев. В конце марта польские власти заявили о высылке 45 российских дипломатов , уточняет Pravda.ru. Их обвиняют якобы в шпионаже. После этого МИД России вызвало посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского в здание ведомства для проведения беседы, пишет Nation News. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Власти Польши заняли здание в Варшаве, являющееся российской дипломатической недвижимостью. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. «Сегодня утром к объекту нашей дипломатической недвижимости в Варшаве прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект. Туда прибыл заведующий консульским отделом посольства, который заявил, что это объект российской дипломатической недвижимости. Тем не менее, этот наш протест проигнорировали. Польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли объект», — передает ТАСС слова Андреева. По словам дипломата, посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста из-за противоправных действий властей. «Здания и инфраструктура были построены на этом участке еще советской стороной для дипломатических целей», — сказал Андреев. В конце марта польские власти заявили о высылке 45 российских дипломатов, уточняет Pravda.ru. Их обвиняют якобы в шпионаже. После этого МИД России вызвало посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского в здание ведомства для проведения беседы, пишет Nation News. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях