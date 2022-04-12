Пермяки стали реже летать в столицу и за границу

В марте пермский аэропорт принял 102 тысячи пассажиров Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В марте этого года пассажиропоток пермского аэропорта упал на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Воздушная гавань обслужила 102 тысячи пассажиров. Главные причины — закрытие воздушного пространства над российским югом, запрет на полеты в ряд стран для российских авиакомпаний и сложности с авиапарком у некоторых перевозчиков, сообщается на сайте аэропорта «Большое Савино».

«На внутренних рейсах основное падение авиаперевозок зафиксировано на маршрутах в Москву. На международных линиях в марте пассажиропоток снизился на 28% и составил 5 376 человек», — говорится в сообщении. Еще большего падения показателей удалось избежать благодаря полетным программам в Узбекистан и Киргизию.

Также пермяки охотно пользовались предложением региональной полетной программы авиакомпании Red Wings. Это перевозчик выполнял субсидированные полеты в Калининград, Мурманск, Махачкалу, Волгоград, Краснодар и Уфу.

Среди заграничных авиарейсов пермяки предпочитали полеты в Турцию, ОАЭ и Египет. Зимой прошлого года в эти страны нельзя было улететь из-за коронавирусных ограничений.